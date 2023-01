Como dar os primeiros passos em trading

Apoie o 247

Marcelo Berenstein

Hoje para investir já não é mais necessário a formalidade das roupas, estar presente fisicamente no mercado de valores, nem mesmo ser um especialista. A democratização do conhecimento e oportunidades que a internet trouxe, permite investir desde onde você prefira, e no momento em que quiser. Neste artigo vamos contar como começar a operar em trading.

A história do investimento online é vertiginosa, assim como o ritmo com que a tecnologia avança. Entre o final dos anos 90 e principio dos anos 2000 surgiram os primeiros locais onde se permetia investir em ações através da internet. Menos de um quarto de século depois, a Internet possui uma grande variedade de plataformas que permitem operar com facilidade e segurança.

Plataformas como Ava Trade, entre outras, permitem que milhões de usuários em todo o mundo negociem sem riscos tecnológicos, oferecendo também uma grande quantidade de conteúdo informativo para ajudá-los a investir com segurança, tomando decisões lógicas antes de investir.

A experiência de investir nessas plataformas é fácil?

Com certeza sim, embora a facilidade de investir em plataformas possa se tornar uma faca de dois gumes se você não for prudente, independente se você já tem alguma experiência anterior ou se já é um investidor recorrente. Ir com sede ao pote nunca é recomendado ao negociar

Agora, se me permite, fazermos uma parada e primeiro ver o que é negociação.

Trader é o termo que se refere à compra e venda de ações, derivativos, futuros ou moedas, visando a obtenção de lucros.

Prazos: A maioria das operações é de curto prazo, em termos que podem variar de segundos a horas. Uma porcentagem minoritária é realizada em prazos mais longos, como dias ou semanas.

A lógica do trading

Não é muito complicado, ao menos na teoria. O investidor deve acompanhar o preço das ações, derivativos, futuros ou moedas e quando detecta que estão subindo, é hora de comprar barato e vender mais caro antes que o preço caia. Por outro lado, quando o valor dos ativos começa a cair, é hora de vender a preços altos e comprar novamente a preços baixos.

Os diferentes tipos de negociações

1. Day Trading: Essa modalidade refere-se a operações com ativos diversos, cujas compras e vendas são realizadas no mesmo dia; ou seja, a duração da operação é medida em horas.

2. Scalping: Este tipo de operação é realizado em períodos de tempo muito curtos, variando de segundos a horas. A rentabilidade no scalping é baixa porque o tempo é tão curto que a variação de preço é mínima e “obriga” o trader a finalizar com resultado positivo um número significativo de operações em prazos ultracurtos para gerar bons lucros.

Se você está fazendo suas primeiras experiências em trading, não é recomendada esta modalidade.

3. Swing trading: Nesse tipo de negociação, os prazos são mais longos, com negócios ativos geralmente com duração de 15 a 20 dias.

4. Direcional: Modalidade muito semelhante ao swing trading, com a diferença que os tempos são mais curtos.

5. Negociação de tendências: Uma modalidade sem limite de duração. Essa modalidade opera seguindo a tendência dos valores dos ativos, tanto para cima quanto para baixo, e permanece aberto até que haja uma mudança na tendência do preço.

6. End of Day: É um dos tipos de negociação preferidos por quem investe como atividade complementar após a jornada de trabalho, pois exige muito menos tempo de análise e administração. Os mercados podem ser analisados ​​diariamente ou semanalmente e, em seguida, configurar ordens pendentes para capturar movimentos de preços à medida que evoluem - pessoas que não estarão olhando para seus computadores o tempo todo.

7. Macro Trading: Utiliza informações fundamentais para conhecer os pontos fortes e fracos de um ativo, a fim de antecipar seu preço futuro.

8. News Trading: Os traders que operam com essa modalidade são especializados no que é conhecido como “'Red News”, eventos de forte impacto no mercado. Os mercados são geralmente muito voláteis, agitados por notícias não antecipadas pelos mercados.

9. Position Trading: Opera com posições de longo prazo, dias, semanas ou meses.

Dicas úteis

Se sua intenção é multiplicar seu dinheiro investindo em trading, aproveitando seu tempo livre, siga estas dicas:

1. Não injete dinheiro para investir sem capital mínimo: Como diz o ditado argentino “até hoje sempre que choveu, parou", e se transferirmos para o trading podemos afirmar que toda tendência de alta é seguida de uma sequência negativa. Portanto, é preciso ter um capital mínimo para enfrentar os ventos que sopram contra ele.

2. Moderação para alavancar-se: Esta opção permitr investir uma quantidade maior que a disponível na conta. O que você deve ter em mente é que esse dinheiro é "emprestado" pelo corretor.

Reconheço que a possibilidade de investir mais dinheiro do que está disponível é tentadora, e muito, mas cuidado, pois na prática com a alavancagem você corre o risco de perder todo o seu capital e ter a conta fechada porque a dívida com a corretora ultrapassa o tamanho de suas economias.

3. Cuidado com os prazos ultracurtos: Se você está apenas começando no trading, nosso melhor conselho é que seja muito prudente e não abuse dos investimentos a curto prazo. Essas operações exigem muita análise de mercado, acompanhando-as em tempo real, além de experiência e pouca aversão ao risco.

