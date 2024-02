Como ganhar dinheiro com apostas esportivas? Veja dicas infalíveis

Não são poucas as pessoas que gostariam de saber como ganhar dinheiro com apostas esportivas. edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Afinal, apesar disso ser basicamente uma forma de entretenimento e diversão, também oferece um bom potencial de lucros para os apostadores que usam as estratégias certas.

É bem mais divertido quando se ganha, não é mesmo? Então, saber o que levar em conta na hora de registrar suas apostas e aumentar as chances de ganhar é algo essencial.

continua após o anúncio

Pensando nisso, hoje trouxemos dicas valiosas para você, que quer elevar a experiência de torcer pelo seu esporte preferido a um novo patamar. Leia até o final com atenção, pois essas dicas vão desde participar de grupos de apostas esportivas até gerenciamento de banca.

Como ganhar dinheiro com apostas esportivas?

A grosso modo, as apostas esportivas consistem em prever o resultado de um evento esportivo e apostar dinheiro nele. Se você acertar, você ganha uma porcentagem do valor apostado. No entanto, se errar, perde o que apostou.

continua após o anúncio

Apesar de ser algo muito ligado à sorte, as apostas também requerem estratégias para que as chances de ganhar aumentem. Veja a seguir algumas das principais delas.

1. Participe de grupos de apostas esportivas

Uma das melhores formas de aprender sobre apostas esportivas é participar de grupos com outras pessoas que entendem e gostam desse tipo de aposta. Nestes grupos, você pode trocar informações, dicas, palpites, estratégias e experiências com outros apostadores, tanto iniciantes quanto profissionais.

continua após o anúncio

Sendo assim, participar de grupos de apostas esportivas pode te ajudar a:

● Conhecer os diferentes tipos de apostas, mercados, modalidades e eventos esportivos disponíveis;

continua após o anúncio

● Acompanhar as notícias, estatísticas, análises e prognósticos sobre os jogos e as equipes;

● Aprender a fazer uma gestão de banca eficiente, ou seja, controlar o seu dinheiro e definir o quanto você pode apostar em cada jogo;

continua após o anúncio

● Evitar erros comuns que podem te fazer perder dinheiro, como apostar por impulso, emoção ou influência de terceiros;

● Encontrar as melhores odds, que são as cotações que representam o quanto você pode ganhar em cada aposta;

continua após o anúncio

● Escolher as melhores casas de apostas, isto é, os sites que oferecem segurança, confiabilidade, variedade e facilidade para apostar.

2. Como ganhar dinheiro com apostas esportivas: estude os jogos e as equipes antes de apostar

Não basta apenas seguir o seu palpite ou o seu coração: você precisa ter embasamento e conhecimento para fazer uma aposta consciente e racional.

continua após o anúncio

Para isso, deve levar em conta diversos fatores que podem influenciar o resultado de um jogo. Por exemplo, o histórico de confrontos entre as equipes, a forma atual delas, etc.

Também é importante observar o estilo de jogo das equipes, como elas se comportam em campo, se são mais ofensivas ou defensivas, e por aí vai.

O fator casa, ou seja, se o jogo é na casa de um dos times ou em campo neutro, se isso faz diferença no desempenho, se há torcida ou não, se há algum tipo de pressão ou vantagem, dentre outros fatores.

3. Diversifique as suas apostas

Já ouviu aquela frase que diz que nunca se deve colocar todos os ovos em uma só cesta? Pois é, ela também se aplica às apostas esportivas. Em outras palavras, você não deve apostar sempre no mesmo tipo de aposta, mercado, modalidade ou evento esportivo.

Afinal, ao diversificar as suas apostas, você pode aumentar as suas chances de ganhar e reduzir os seus riscos de perder.

Existem diversos tipos de apostas que você pode fazer, como:

● Apostas simples, que envolvem apenas um resultado, como o vencedor do jogo, o número de gols, o placar exato, etc;

● Apostas combinadas, que são aquelas com mais de um resultado, como o vencedor do jogo e o número de gols, o placar exato e o primeiro marcador;

● Apostas ao vivo, ou seja, que são feitas durante o jogo, acompanhando as mudanças de odds, as situações de jogo, as estatísticas, etc.

Nesse sentido, existem diversos mercados que você pode apostar, como:

● Mercado de gols: que envolve o número de gols marcados no jogo, no primeiro ou no segundo tempo, por uma ou por ambas as equipes;

● Handicap, ou seja, aquele que tem a ver com uma vantagem ou desvantagem de gols para uma das equipes, para equilibrar as odds e as chances de vitória;

● Mercado de escanteios: o número de escanteios cobrados no jogo, no primeiro ou no segundo tempo, por uma ou por ambas as equipes, etc.

4. Como ganhar dinheiro com apostas esportivas: gerencie sua banca

Freepik

Fazer um bom gerenciamento de banca nada mais é do que controlar o seu dinheiro e definir o quanto você pode apostar em cada jogo. Aqui estão algumas dicas para um bom gerenciamento de banca:

● Defina um valor inicial para a sua banca, ou seja, o dinheiro que você separou exclusivamente para as apostas esportivas. Lembre-se de que esse valor deve ser algo que você possa perder sem comprometer o seu orçamento pessoal ou familiar;

● Estipule um valor máximo para cada aposta, que deve ser uma porcentagem da sua banca, por exemplo, 5% ou 10%. Assim, você evita apostar mais do que pode e mantém a sua banca equilibrada.

● Registre todas as suas apostas, anote o valor apostado, o tipo de aposta, o mercado, a odd, o resultado e o lucro ou prejuízo. Dessa forma, você pode acompanhar o seu desempenho, identificar os seus pontos fortes e fracos e ajustar as estratégias.

Conclusão

Como já dissemos antes, as apostas esportivas têm muito a ver com sorte, mas também necessita de estratégias para trazerem resultados expressivos. Aliás, muita gente consegue uma boa renda extra com apostas. Mas para isso, você precisa ter disciplina, paciência, persistência e inteligência para fazer as melhores escolhas e aproveitar as oportunidades.

Esperamos que você tenha gostado das dicas de hoje e que elas tenham sido úteis para você. Lembre-se de que o intuito principal de apostar em seus esportes preferidos é se divertir. Porém, essa diversão pode ir pelo ralo se você perder dinheiro e se frustrar.

Então, agora que você já sabe como ganhar dinheiro com apostas esportivas, coloque as dicas em prática e bata um bolão! Boa sorte e boas apostas!

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: