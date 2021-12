Como iniciar um negócio na modalidade dropshipping: Passo a passo

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Quando se fala em começar o seu primeiro negócio online, poucas alternativas são tão atrativas como o dropshipping. Esse modelo de vendas vem crescendo num ritmo constante nos últimos anos e pode ser a escolha perfeita para você.

Mas você sabe por onde começar? Existem vários passos a seguir e decisões a serem tomadas antes mesmo de abrir sua loja. Neste artigo mostraremos um tutorial completo para você dar início a sua primeira loja de dropshipping.

Leia também: Tempos de crise? Aprenda ganhar dinheiro criando um site

PUBLICIDADE

Como funciona uma loja de dropshipping?

Para entender como ter uma loja de dropshipping de sucesso você precisa entender como ela funciona. Caso você ainda não esteja familiarizado com o dropshipping, aqui vai uma explicação rápida:

Como podemos ver na ilustração, o seu cliente vai fazer o pedido na sua loja, com esse pedido em mãos você repassará ele ao fornecedor e o mesmo fará o envio diretamente para o endereço do cliente.

O cliente não saberá que o produto está vindo de outra fonte, é como se ele estivesse comprando diretamente na sua loja com o seu estoque, mas na verdade você está terceirizando toda essa parte logística para o fornecedor.

PUBLICIDADE

E essa é a grande vantagem do dropshipping, poder operar uma loja online sem precisar ter um único item em estoque. Basta ter contato com bons fornecedores e eles tomarão conta de toda a logística.

Primeiros passos para criar sua loja

Agora que já definimos o conceito de dropshipping, vamos ao que interessa. Antes de criar seu site e começar a vender é necessário ter algumas coisas pré-definidas. Pense no tipo de produto que você quer vender, escolha um nome para seu site e comece a imaginar sua estratégia de marketing - baseado no seu orçamento disponível.

Escolha seu tipo de loja

No mundo do dropshipping existem dois tipos de loja: genéricas e de nicho. Como o próprio nome sugere, uma loja genérica vende diversos tipos de produtos num único site, sem se preocupar muito com uma identidade visual ou de marca. Então não seria estranho encontrar uma loja de dropshipping vendendo produtos para bebês e acessórios para celular no mesmo lugar.

PUBLICIDADE

Por outro lado, a loja de nicho oferece uma possibilidade maior de trabalhar com uma identidade visual e fazer o seu cliente se lembrar da sua loja. Para alguns especialistas no assunto, uma loja de nicho passa mais confiança e credibilidade para o cliente, mas isso não quer dizer que uma loja genérica não possa prosperar.

No final das contas as duas opções são viáveis, você só precisa escolher a que mais lhe agrada.

Escolha um nome e adquira um domínio

Pensar num nome que seja único e marcante é um dos passos mais difíceis para começar qualquer negócio. Não se preocupe se você ficar alguns dias pensando até encontrar algo que seja bom, é completamente normal.

PUBLICIDADE

E aqui vai uma dica: enquanto você estiver pensando no nome da sua loja, procure se o domínio do site está disponível para compra. Assim é possível analisar apenas as opções viáveis.

Comprar um domínio para seu site é essencial, pois os visitantes terão muito mais confiança para comprar numa loja com domínio loja.com.br do que em uma loja cujo site é loja.xyz.online. Algumas plataformas recomendadas são o RegistroBR e a GoDaddy. Ambas oferecem bons preços e um bom serviço.

Tenha um bom orçamento

Você já deve saber que algumas plataformas de e-commerce permitem você montar uma loja online sem gastar um real nisso. E embora isso seja verdade em muitos casos, isso não quer dizer que é possível dar início ao seu negócio sem gastar nada.

O dropshipping realmente é um dos negócios mais baratos para se começar hoje em dia, mas você ainda terá que fazer alguns investimentos para garantir o sucesso da sua loja. Por exemplo, comprar um domínio, adquirir licenças para aplicativos para a loja, contratar serviços de design, e acima de tudo, rodar campanhas de anúncios.

O melhor jeito para garantir suas primeiras vendas é através de campanhas de anúncios - o famoso tráfego pago. Depender apenas de acessos orgânicos é praticamente impossível, já que o SEO da sua loja será fraco por conta do site estar apenas começando.

Hoje temos diversas opções para rodar tráfego pago, é possível utilizar Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, Twitter Ads e até mesmo o TikTok. A melhor rede é aquela que se encaixa melhor com seu público-alvo. Se você estiver focando em produtos para a terceira idade dificilmente rodará campanhas no TikTok, que tem um público majoritariamente jovem.

“Quanto dinheiro eu preciso pra começar uma loja de dropshipping?”

Aqui não existe uma resposta universal ou um número secreto. Os custos inevitáveis (domínio, hospedagem, criação de site) ficam em torno de R$80 a R$300 dependendo do que você escolher.

E a partir daí, quanto mais dinheiro você puder investir, melhor. Começar com um orçamento de R$3000 para investir nas campanhas de anúncio vai lhe dar uma margem bem grande até você conseguir emplacar uma campanha vencedora. Mas nada lhe impede de iniciar com apenas R$250, por exemplo.

Encontre bons fornecedores

Como vimos no começo do artigo, os fornecedores têm um papel fundamental no seu negócio. Eles são os responsáveis por garantir que seu cliente receba um produto de qualidade e em pouco tempo.

É claro que sempre estamos buscando alguém que nos ofereça preços baixos, mas nem sempre o fornecedor com o menor preço será a melhor escolha para você. Às vezes compensa pagar um pouco mais caro e ter uma embalagem de qualidade e produtos entregues num prazo menor.

Procure por fornecedores que tenham referência e já estejam há bastante tempo no mercado. Isso reduz bastante a chance de ter uma experiência negativa - tanto para você como para seu cliente.

Escolhendo uma plataforma para montar o site

Esse é, sem dúvidas, o passo mais importante da sua jornada. A menos que você seja um desenvolvedor experiente, você precisará de uma plataforma de e-commerce para começar a montar sua loja e gerenciar sua operação de uma maneira facilitada.

Existem inúmeras alternativas no mercado, tanto brasileiras como estrangeiras. E com tantas opções fica difícil saber qual escolher e porque X é uma escolha melhor que Y. Abaixo vão alguns pontos para você se atentar quando estiver escolhendo sua plataforma.

Planos e preços

A grande desvantagem das plataformas estrangeiras é que, em sua maioria, o pagamento é feito em dólar (ou alguma outra moeda externa). E com o câmbio atual fica bem complicado pagar uma plataforma assim, já que o valor médio dos planos iniciais fica em torno de $30.

Várias plataformas brasileiras oferecem planos mais baratos e até mesmo gratuitos, mas cuidado para não cair na pegadinha dos planos gratuitos. Alguns costumam esconder limitações grandes, como número máximo de acessos ao site ou pedidos por mês. Escolha uma plataforma sem limites.

Aplicativos e integrações

Toda boa loja precisa de bons aplicativos para funcionar. Recuperação de carrinhos e boletos, sugestão de produtos, upsell de 1-clique, chat ao vivo, gerenciador de pedidos… esses são apenas alguns dos aplicativos que você precisará para ter uma operação saudável.

Confira quais aplicativos são oferecidos nativamente pela plataforma e quais deverão ser adquiridos por fora, isso pode influenciar bastante o custo da sua operação.

Atendimento e suporte

Começar um negócio novo é bem intimidante. É um leque inteiro de novas ferramentas e conceitos que precisam ser aprendidos (e dominados) para ter sucesso na sua loja.

E nesses casos é sempre bom saber que você pode contar com uma equipe de suporte para lhe ajudar no que for necessário. Você com certeza terá dúvidas, então é importante poder contar com alguém para ajudar a saná-las.

Passos finais

Com tudo isso feito, agora é hora de colocar tudo em prática. Monte sua loja, escolha seus produtos e faça uma boa pesquisa de preços, pois uma boa precificação é essencial para o sucesso de sua loja. Já que você estará utilizando o produto de outro fornecedor/loja, suas margens ficam menores do que o normal. Qualquer erro aqui pode prejudicar sua rentabilidade.

Depois é só começar a bolar suas campanhas de anúncio, divulgar a loja e esperar as primeiras vendas!

Seguindo os passos desse artigo você terá um bom começo no mundo do dropshipping e com certeza estará no caminho certo para uma loja de sucesso.