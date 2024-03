Apoie o 247

Afinal, existem milhões de páginas que oferecem conteúdo gratuito, informativo ou divertido para os usuários, o que nos faz questionar como eles se sustentam e lucram com isso.

Por esse motivo, hoje vamos explicar algumas das formas mais comuns de monetização de sites e blogs, tanto para quem quer trabalhar com isso, quanto para quem tem curiosidade de saber. Então leia até o final e não perca nada importante!

Afinal, como os sites ganham dinheiro?

Primeiramente, é importante lembrar que praticamente tudo que vemos online tem intenção de vendas, mesmo que pareça que não. De acordo com o próprio Google, são registradas mais de 3 bilhões de pesquisas todos os dias. Muitas delas de pessoas querendo comprar algo ou buscando informações sobre algo antes de comprar.

Portanto, dá para ter uma ideia do quão grande é o potencial de vendas na Internet. Imagine ter uma vitrine onde a média de público passando por ali é de 3 bilhões? Assim, é natural que toda empresa, física ou digital, queira ter uma “vitrine” na web, uma vez que as chances de ser visto e conseguir fechar negócio é gigantesca.

É justamente daí que vem o dinheiro dos sites: das empresas que querem exibir seus produtos e serviços, desde de pequenas a grandes empresas como Amazon, Rodaless, Volkswagen, MRV e etc., todas querem ter o seu espaço para divulgar os seus produtos e serviços.

Sendo assim, veja a seguir algumas formas que os sites e blogs encontraram de monetizar essa oferta e procura na Internet.

Posts patrocinados

Se você não sabe o que é post patrocinado, saiba que é relativamente simples de entender. Eles são artigos ou vídeos que são pagos por uma empresa ou marca para divulgar um produto, serviço ou ideia. Geralmente, os posts patrocinados têm um tom mais persuasivo e destacam os benefícios ou vantagens daquilo que está sendo anunciado.

Os posts patrocinados podem ser uma boa fonte de renda para os sites que têm um público fiel e segmentado, que confia na opinião do autor ou influenciador. No entanto, é preciso ter cuidado para não perder a credibilidade e a ética, e sempre deixar claro para os leitores que se trata de um conteúdo pago.

Assim, se você pretende ganhar dinheiro online com posts patrocinados, é bom ter uma política clara e um conjunto de regras que seus parceiros devem seguir. Por exemplo, não falar sobre assuntos sensíveis, violentos ou ilegais; não expor imagens que firam as diretrizes do Google ou violem os direitos autorais, dentre outros.

Como os sites ganham dinheiro: anúncios online é uma das formas mais populares

Outra forma de monetizar um site é através de anúncios online, que são banners ou pop-ups que aparecem nas páginas e que geram receita a cada clique ou visualização. Existem diversas plataformas que intermediam essa relação entre os sites e os anunciantes, sendo a mais popular o Google AdSense.

Essa plataforma é uma ferramenta que permite aos donos de sites se cadastrar e exibir anúncios do Google em seus conteúdos. Assim, os anúncios são escolhidos de acordo com o tema e o perfil do público do site, e o Google paga uma porcentagem da receita gerada pelos cliques ou visualizações.

O Google AdSense é uma das formas mais fáceis de ganhar dinheiro com um site, pois não requer muito esforço ou conhecimento técnico. Basta se inscrever, inserir um código nas páginas e esperar os anúncios aparecerem. No entanto, a desvantagem é que a remuneração depende muito do tráfego e da qualidade do site, e pode ser baixa se o ele não tiver muitos visitantes ou se os anúncios não forem relevantes e atraentes.

Mas para quem consegue um bom volume de visitas, é um jeito cômodo e automático de lucrar. E como o Google paga em dólar, esses lucros podem ser altos.

Marketing de afiliados

Freepik

O marketing de afiliados consiste em promover produtos ou serviços de terceiros em troca de uma comissão por cada venda realizada. Dessa maneira, é uma estratégia muito usada por sites que têm autoridade e confiança em um nicho de mercado, e que podem recomendar soluções para os problemas ou desejos de seus leitores.

O marketing de afiliados funciona da seguinte forma: o dono do site se afilia a uma plataforma ou a um produtor que oferece produtos ou serviços relacionados ao seu conteúdo. Em seguida, ele recebe um link exclusivo que identifica sua origem. Ele então divulga esse link em seu site, seja em artigos, banners, e-mails ou redes sociais. Quando alguém clica nesse link e realiza uma compra, ele recebe uma porcentagem do valor da venda.

O marketing de afiliados é uma forma de monetização que pode gerar altos lucros. Pois depende apenas do poder de persuasão e da qualidade do tráfego do site. Além disso, o dono do site não precisa se preocupar com a entrega, o suporte ou a garantia dos produtos ou serviços que promove, já que isso fica a cargo do produtor ou da plataforma. No entanto, é preciso escolher bem os produtos ou serviços que se afiliar, pois eles devem ser relevantes, úteis e confiáveis para o público do site.

Uma dica essencial é alinhar o nicho do seu site com os produtos que você quer vender como afiliado. Por exemplo, se você tem um blog sobre pets, pode anunciar marcas de ração, brinquedos, ebooks para adestramento em casa, etc. Ou então, se seu nicho é o de beleza, afilie-se a marcas de produtos de cabelo, secadores, chapinhas, encapsulados de emagrecimento e por aí vai.

Com isso, você pode escrever artigos dando dicas, por exemplo, e no meio, inserir seus links de afiliado.

Outras formas de monetização

Além das formas de monetização que já mencionamos, existem outras pelas quais os sites ganham dinheiro na Internet. Algumas delas são:

● Monetização com base em doação: consiste em pedir doações voluntárias dos leitores ou usuários para manter o site funcionando. É uma forma de monetização que depende muito da qualidade e da relevância do conteúdo, e da fidelidade e da generosidade do público;

● Venda de produtos ou serviços próprios: aqui, os administradores podem criar e vender produtos ou serviços que tenham relação com o tema ou ao propósito do site. Esses produtos podem ser físicos ou digitais, como camisetas, canecas e jogos, além de serviços como eventos, cursos e consultorias;

● Conteúdo premium: consiste em oferecer conteúdo exclusivo ou diferenciado para os leitores ou usuários que pagam uma assinatura ou uma taxa. Uma dica para ganhar dinheiro com esse tipo de monetização é criar conteúdos em duas partes, sendo uma gratuita e a outra paga.

Como os sites ganham dinheiro: dá certo mesmo?

Freepik

Como você pode ver, existem diversas formas de ganhar dinheiro com um site na Internet. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e depende de fatores como o tipo, o tamanho e o público do site. Além, é claro, dos objetivos e das preferências de seus administradores.

De um modo ou de outro, se você também quer obter renda em casa com esse tipo de mercado, saiba que ele tem um grande potencial de sucesso. Porém, a Internet também é um ambiente muito competitivo, onde milhares de canais disputam a atenção dos usuários.

Assim sendo, é preciso adotar práticas e estratégias para se destacar dos demais e garantir a audiência necessária para obter bons resultados. Essas estratégias incluem:

● Criar conteúdos de valor para os leitores;

● Otimizar seu site para SEO (Search Engine Optimization), ou seja, aplicar técnicas que façam seu site ser encontrado pelos mecanismos de busca como o Google;

● Fazer link building, uma estratégia que consiste em obter backlinks de outros sites para o seu para aumentar sua autoridade. Na prática, isso quer dizer que você precisa que sites de alta autoridade coloquem links que direcionem para o seu nos conteúdos deles;

● Jamais copiar conteúdos e nem publicar imagens, vídeos, etc, que tenham direitos autorais retidos por outras pessoas.

Esses são alguns dos principais pontos que você deve levar em conta se quiser trabalhar com esse tipo de monetização online. Então, agora que você já sabe como os sites ganham dinheiro na Internet, coloque essas dicas em prática e lucre também com esse tipo de empreendimento digital!

