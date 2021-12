Dicas e principais dúvidas do WhatsApp e suas soluções

Apoie o 247

O WhatsApp é um aplicativo consolidado e muito utilizado ao longo dos anos em aparelhos móveis, entretanto ainda existem muitos usuários que possuem diversas dúvidas em relação a muitas funcionalidades do app.

Algumas dessas dúvidas são bem simples, outras até mesmo usuários assíduos talvez não saibam responder, mas continue lendo e saiba exatamente de quais opções estamos falando.

O WhatsApp Messenger possui diversas opções e funções que muito utilizamos no dia a dia, entre tantos recursos, é claro que haverão pessoas com dúvidas em relação a muitas coisas, dúvidas sobre funcionalidades e solução de problemas.

Há uma grande quantidade de usuários que não sabem como enviar arquivos, outros não sabem realizar chamadas de vídeo, já outros não sabem como recuperar um backup ou arquivos deletados.

Sanaremos algumas das principais dúvidas que encontramos em relação ao WhatsApp e tentar trazer um pouco mais de conhecimento a respeito do app e suas funções não tão óbvias.

Vamos às dúvidas.

Posso colocar senha no WhatsApp?

Sim, o aplicativo WhatsApp Messenger possui uma opção de verificação em duas etapas, na qual é possível associar uma senha numérica de seis dígitos, a função já existe desde 2017, porém, muitos não fazem uso dessa funcionalidade.

Para ativar esta função e deixar seu WhatsApp mais seguro, primeiramente acesse a opção de “configurações” em seu WhatsApp, agora selecione a opção “conta” em seguida “confirmação em duas etapas”, agora aperte em “ativar”, agora escolha uma senha numérica de seis dígitos.

Será necessário você adicionar um e-mail para recuperação de senha caso você vier a perder ou esquecer.

Se você deseja adicionar uma senha para ninguém ter acesso a seu aplicativo , apenas para você, será necessário adquirir um aplicativo de terceiros disponível na loja oficial Google Play Store, um ótimo app que oferece esta função é o Bloqueio AppLock, com este aplicativo é possível bloquear o acesso de qualquer pessoa que tente utilizar seu WhatsApp.

Como colocar mensagens automáticas?

Esta opção é muito interessante para respostas automáticas, porém se deseja utilizar esta funcionalidade, você precisa do aplicativo WhatsApp Business, ele é semelhante ao WhatsApp, entretanto é voltado para pessoas que desejam trabalhar e vender seus produtos.

O WhatsApp Business possui opções especialmente para empresas que querem mostrar seu catálogo de produtos e a opção de respostas automáticas para rapidamente atender seus clientes.

O usuário do WhatsApp Business poderá formular uma resposta automática para atender qualquer pessoa que entre em contato.

Apesar de ser voltado para empresas e empreendedores, qualquer pessoa pode utilizar o WhatsApp Business, basta fazer a mudança de aplicativo.

Como posso usar o WhatsApp no meu computador?

Com o WhatsApp Web os usuários do aplicativo WhatsApp Messenger podem trocar mensagens utilizando seus computadores, é uma função muito útil para quem passa mais tempo no PC sem precisar pegar toda vez seu aparelho para responder mensagens.

Para utilizar esta função o usuário precisa estar conectado a rede de internet em seu aparelho móvel e também em seu PC.

Então você deve abrir a página https://web.whatsapp.com/ no seu computador > abrir o WhatsApp em seu aparelho > clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito > clicar em aparelho conectados > conectar um aparelho > agora deverá escanear o código QR na tela de seu PC e pronto.

Como escrever em itálico no WhatsApp?

Para deixar seus textos em modo itálico é bem simples e não precisa instalar aplicativos de mudança de fontes de textos, basta você adicionar o sinal underline “_“ antes e no final da palavra que deseja deixar em itálico.

Por exemplo: _quando você irá me visitar novamente?_

Preste atenção que não existe espaço entre as letras e o sinal de underline, se der espaço seu texto não será convertido.

Como escrever em negrito no WhatsApp?

Para converter seu texto em negrito utilize o sinal de asterisco “ * ” no início e final de cada frase que deseja negritar.

Exemplo: *O Brasil247 é um dos melhores sites de notícias*

Como escrever em modo riscado?

Para modo riscado, seu texto será exibido com uma linha no meio, utilize o sinal de til “~” no início e final de cada palavra que deseja deixar deste modo.

Exemplo: ~escrever texto aqui~

Como posso saber se fui bloqueado no WhatsApp?

Existem algumas formas de observar esse fato no aplicativo, mesmo o WhatsApp não mostrando que certo usuário foi bloqueado, se você ficar atento a algumas informações de seu contato é possível saber.

Se você costumava ver a foto de perfil, status, stories, online, visto por último, se suas mensagens exibiam o visto azul quando o contato visualizou e depois de um certo tempo nada disso acontece, há uma possibilidade que esteja bloqueado por esse contato.

Como mudar a cor do WhatsApp?

Até então muitas pessoas acham que apenas os WhatsApp Mods podem oferecer personalização do visual do WhatsApp.

A versão oficial oferece pequenas mudanças, apesar de serem mínimas, pelo menos, poderá alterar algo na estética de seu aplicativo original sem precisar baixar um WhatsApp GB para isso.

Poderá personalizar o papel de parede de suas conversas, ou seja, de seu chat com qualquer imagem que desejar e também poderá alterar o modo claro do WhatsApp para modo escuro.

Para mudar o tema do WhatsApp, acesse configurações > conversas > temas > escolha o modo escuro ou claro.

Para alterar fundos de conversas, acesse configurações > conversas > papel de parede > mudar > selecione a pasta que deseja retirar a imagem.

Como ocultar meu status online no WhatsApp?

Esta opção necessariamente não está disponível na versão padrão do WhatsApp ainda, mas sim em Mods do WhatsApp como o WhatsApp GB, WhatsApp Plus, WhatsApp Aero e outros modelos de WhatsApp secundários.

No WhatsApp original o máximo que conseguirá fazer é ocultar a sua última conexão no app, assim ninguém saberá qual horário você esteve online, para ativar a função basta você acessar as configurações do seu WhatsApp > clique em conta > privacidade > visto por último e selecione “ninguém”.

Gostou das dicas? Então continue acompanhando nosso site para mais detalhes sobre o Whatsapp assim que surgirem.