Funcionalidades dos Bots de Trading

Se é um entusiasta do mundo dos investimentos, principalmente Forex e criptomoedas, provavelmente já ouviu falar em bots de trading. Estes bots, ou robôs, são ferramentas algorítmicas com base em inteligência artificial que prometem taxas de retorno superiores à de qualquer trader profissional.

Porém, a pergunta mais comum sobre os bots de trading é sempre a mesma – como funcionam? Não se preocupe, pois estamos aqui para esclarecer as principais funcionalidades destes algoritmos.

Contas Demo

Muitos serviços bots de trading oferecem contas de demonstração que permitem aos utilizadores experimentar todas as funcionalidades sem arriscar o seu próprio dinheiro, como é o caso da conta demo Metatrader 5 grátis , por exemplo.

As contas demo são úteis para que possa compreender os parâmetros dos bots e para definir as melhores estratégias de trading. Assim que estiver a obter resultado, pode encerrar a sua demo e começar a investir com dinheiro real.

Mecanismos HODL

O termo HODL vem da palavra “hold” (em inglês, agarrar ou segurar). É usado para descrever aqueles investidores que planejam comprar criptomoedas e vendê-las apenas alguns anos mais tarde.

Apesar de ser um conceito oposto ao trading, muitos bots incorporam um mecanismo que compra automaticamente criptomoedas ao melhor preço disponível e as guarda até que o usuário decida vendê-las.

Modo de Funcionamento

A grande vantagem dos bots trading é que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Logo, conseguem aproveitar movimentos potencialmente maiores e aumentar a sua eficiência em comparação ao day trading . Porém, nem todos os bots operam da mesma forma. Aqui estão os três principais tipos de bots disponíveis no mercado.

Bots EMA

Os bots fazem trading automaticamente ao interagir com corretoras mediante determinados parâmetros impostos pelo usuário. O principal indicador utilizado pelos bots de trading são os EMA – exponential moving averages. O movimento do indicador dá a ordem de compra ou venda ao bot.

Bots de arbitragem

Este tipo de bot tem por base a diferença de preços para o meu ativo em diferentes plataformas. Por exemplo – imagine que a criptomoeda XRP está a R$2,18 e R$2,20 em duas plataformas distintas. O objetivo do bot consiste em comprar na corretora mais barata e vender onde o preço estiver mais elevado.

Bots de análise técnica

A análise técnica de gráficos é usada para definir estratégias de investimento, especialmente em criptomoedas. No entanto, é um processo demorado, visto que existem alguns bots que podem ser programados para tomar determinadas ações com base em gráficos crypto .

