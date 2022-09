IA possibilita geração de fala para texto e texto para fala em vídeos

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da população mundial e atualmente a inteligência artificial já possibilita a geração de fala para texto e texto para fala em vídeos.

Esta opção, também chamada de criação de legendas automáticas, é muito interessante, visto que possibilita a inclusão de pessoas através da legenda em vídeos.

Além disso, essa funcionalidade pode agilizar o processo de criação de conteúdos para plataformas digitais. Veja a seguir, mais informações sobre o assunto, bem como opções de programas para utilizar essa ferramenta.

O que é fala para texto/legendar automático?

Essa prática, bastante utilizada para agilizar o processo de criação de conteúdos, também é chamada de conversão de fala em texto.

Ela é feita através da utilização de um software de reconhecimento de voz, que permite a tradução da linguagem utilizada em texto e criando legendas automáticas.

Diversos programas e ferramentas já oferecem esse tipo de aplicação, tendo em vista a grande necessidade do público em agilizar o processo criativo, bem como tornar o conteúdo mais acessível e de fácil entendimento dos telespectadores.

Como funciona a criação de legendas automáticas?

Como vimos anteriormente, o texto para fala ou fala para texto se vale de um software, que funciona ouvindo o áudio ou a fala e criando uma transcrição editável no dispositivo.

Esse sistema se baseia em algoritmos linguísticos, que classificam os sinais sonoros das palavras e os transformam em caracteres, formando um texto ou uma legenda.

A primeira etapa dessa criação é quando a tecnologia capta as vibrações que são criadas quando sons saem da boca, e as converte em uma linguagem digital.

Depois disso, o conversor digital do software analisa o som e as ondas sonoras, filtrando-as para distinguir os sons mais relevantes.

A próxima etapa é a divisão de todos esses sons em fonemas, que são o resultado de palavras faladas. Nessa parte da criação de legendas automáticas, o software executa uma rede, através de um modelo que compara as palavras a expressões conhecidas.

Depois de todo esse processo, as palavras são apresentadas de maneira adequada segundo o programa, e ficam disponíveis para edição do autor.

Todo esse processo é feito por um software específico para esse tipo de trabalho, e já é possível encontrar atualmente alguns aplicativos e programas que oferecem esse tipo de serviço de maneira fácil e ágil.

Qual o tipo de tecnologia utilizada para criação de legendas automáticas?

O software que torna possível a criação de legendas automáticas pode ser de dois tipos, dependente do locutor e independente do locutor.

Ambos podem ser utilizados para essa finalidade, no entanto, o software dependente do locutor é mais indicado para a criação de legendas, visto que o independente do locutor é mais utilizado para aplicativos, com a finalidade de agilizar a busca do usuário por serviços pré-determinados.

Ambos os softwares já podem ser encontrados, de forma integrada na fabricação de dispositivos eletrônicos, como smartphones e tablets.

Contudo, os computadores não costumam vir com essa função integrada, sendo necessária a instalação de um programa para realizar a função.

Melhores aplicativos para legendar vídeos automaticamente

Como vimos anteriormente, existem diversos programas e aplicativos disponíveis de forma gratuita na internet para quem deseja criar legenda automática em vídeos.

Esse tipo de ferramenta é desenvolvido constantemente visando uma maior qualidade na produção de conteúdo, e a tecnologia utilizada para sua criação tem sido aprimorada a cada dia.

No entanto, algumas ferramentas ainda podem gerar esse tipo de serviço em apenas alguns idiomas e é necessário fazer a revisão do texto gerado, pois é costumeiro encontrar alguns erros de gramática e defasagem na pontuação necessária.

Contudo, também é possível encontrar excelentes opções que fazem a criação de texto para fala e fala para texto em português e com uma alta qualidade quando o assunto é grafia e pontuação.

A seguir listamos três opções para ajudar quem precisa dessa funcionalidade no dia a dia de forma rápida e eficaz.

1.Filmora

Divulgação

O Filmora é um programa editor de vídeo grátis que está disponível tanto para computadores Windows, quanto Mac, além de oferecer um aplicativo para celulares Android e IOS.

Para quem busca profissionalismo na edição de vídeo e criação de legendas automáticas, o Filmora é uma das melhores opções disponíveis atualmente.

Para criar legendas automáticas utilizando o programa pasta abrindo em seu computador ou Smartphone e selecionando o vídeo no qual deseja fazer a edição. Depois é só seguir algumas etapas:

1. Depois de adicionar o vídeo na linha do tempo, selecione o ícone sinalizado por um pequeno círculo, para abrir a opção fala para texto

Divulgação

2. Feito isso, uma nova aba aparecerá, e você deve selecionar o idioma desejado e o clipe. Confirme a seleção clicando em “Ok”

Divulgação

3. Aguarde até que o processo seja concluído. É possível visualizar o andamento na página exibida

Divulgação

4. Feche a página clicando no “x”.

Ao retornar para a página inicial do programa já será possível visualizar a legenda logo acima de seu vídeo.

O texto irá aparecer na cor branca e pode não ser possível visualizá-lo, no entanto, dando 2 cliques sobre a legenda, será possível acessar a página de edição e alterar a cor do texto.

2.VEED

Wondershare

Música uma opção de criador de legendas automáticas online e simples o VEED é uma excelente opção.

O novo software lançado pelos desenvolvedores do programa é capaz de captar os áudios e sons de seu vídeo, gerando legenda automática.

O criador de conteúdo não precisa criar uma conta dentro do programa para utilizar a ferramenta e além disso, é possível escolher entre diversos idiomas para geração do texto.

Depois de selecionar o vídeo que deseja editar basta selecionar a opção “Subtítulos” e depois "Subtítulos Automáticos”.

Nessa etapa você poderá escolher o idioma desejado e iniciar o processo, que leva em média 1 minuto para ser concluído, a depender do tamanho de seu vídeo.

Apesar de disponibilizar a versão gratuita para os usuários, o VEED só permite upload de vídeos de até 50MB, sendo necessário assinar a versão Pro para obter acesso a vídeos ilimitados.

3.Kapwing

Techtudo

Uma das ferramentas mais interessantes do Kapwing oferece para a criação de legendas automáticas é a possibilidade de fazer upload de um vídeo de sua biblioteca ou simplesmente colar a URL do vídeo, para começar a edição.

Além disso, dentro do programa é possível encontrar exemplos de vídeos, que o usuário pode utilizar para testar as ferramentas disponíveis.

Depois de selecionar o vídeo, basta clicar em “Gerar” para que o programa comece a gerar, de forma automática, as legendas, segundo as falas do autor.

Apesar de seu uso ser bastante simples e a interface muito intuitiva, facilitando o dia a dia de quem cria conteúdos para as redes sociais, o software de criação de legendas automáticas do Kapwing ainda está na fase Beta, ou seja, em teste, e por isso os textos gerados pelo programa podem apresentar falhas, sendo necessário ter atenção para que não ocorram erros na gramática e na pontuação.

Dicas para converter a voz para texto

Para quem trabalha com digitação ou desenvolve diversos conteúdos para as redes sociais diariamente, a conversão de voz para texto pode ser uma grande aliada.

E graças a inteligência artificial, que é aprimorada constantemente, essa já é uma realidade presente no dia a dia de quem precisa trabalhar com dispositivos eletrônicos e com a internet.

Para conseguir desenvolver a produção de conteúdos com legendas satisfatórias algumas dicas são importantes.

O primeiro passo é escolher um programa adequado. Como vimos anteriormente, existem diversas opções gratuitas disponíveis atualmente, mas quando se trata de qualidade e precisão na criação de legendas, é uma unanimidade entre os especialista do ramo de tecnologia que o Filmora é o melhor programa, não só para esse tipo de função, mas também para outras finalidades, como edição completa de vídeos e adequação aos parâmetros das principais plataformas digitais, como Instagram, Facebook e YouTube, por exemplo.

Outra etapa importante para se alcançar a perfeição na criação de legendas automáticas e conversão de texto para voz, ou voz para texto, é aperfeiçoar a dicção. Afinal, por mais avançado que o software seja, ele ainda precisa identificar as vibrações e os fonemas das palavras ditas.

Como se especializar nesse tipo de tecnologia?

Conhecimento sempre é indispensável, e buscar aprimorar suas habilidades no mundo da tecnologia nunca é tempo perdido, principalmente hoje com os vídeos e streamings de filmes e séries cada vez mais populares. Quem sabe nasce um grande profissional dentro de você.

Mas, se você deseja um conhecimento mais rápido, se inteirando a respeito desse tipo de programa, existe a possibilidade de acompanhar tutoriais e passo a passo, onde o uso e o desenvolvimento do trabalho é explicado de maneira fluida e simples, facilitando o entendimento do usuário.

O Filmora, por exemplo, oferece esse tipo de conteúdo, de forma gratuita para seus usuários.

Depois de baixar e instalar o programa, basta acessar o menu de ideias, para visualizar diversos tutoriais e intros para se aprimorar na área.

A Inteligência Artificial está mudando o mundo, e por isso é necessário que nós a acompanhemos, usufruindo das facilidades que ela pode oferecer.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.