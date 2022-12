Ideias de presentes para clientes: 8 dicas

Apoie o 247

Seja na época do final do ano ou não, saiba que os presentes para clientes são uma ótima estratégia de marketing para as empresas.

É claro que a ideia é oferecer um mimo para seu cliente, mas o principal objetivo é fidelizar esse cliente e transformá-lo no defensor da sua marca.

Para isso, a dica é pensar em um presente que seja útil, caso contrário, será mais um!

Portanto, selecionamos aqui algumas ideias de presentes criativos para os seus clientes para te servir de inspiração!

Por que presentear seus clientes?

Antes de conhecer ideias de presentes para clientes, é importante saber o que a sua empresa tem a ganhar, afinal, não deixa de ser uma estratégia de marketing.

Em primeiro lugar, um cliente satisfeito pode trazer mais negócios para a sua empresa uma vez que pode indicar seus produtos ou serviços para familiares e amigos.

Além disso, estreita a relação com seus clientes, aumentando as chances de voltar a comprar com você, ou seja, ajuda na fidelização.

E sem falar que brindes personalizados fazem com que seu cliente se sinta especial e valorizado, o que ajuda também a fortalecer a imagem da marca.

Agora, para escolher os presentes de forma assertiva, a dica é coletar o máximo de informações sobre seus clientes, ou seja, você pode pensar quais os presentes têm mais a ver com o perfil do seu cliente.

Ideias de presentes para clientes

Para você se diferenciar dos seus concorrentes, reunimos aqui ideias de presentes que são super úteis, e com certeza, seu cliente vai querer usar:

Mouse Pad

O mouse pad é um presente super útil e nunca é demais!

Você pode estampar com o logo da sua empresa, usar um formato diferente ou um mouse com protetor para o punho.

Bolsa térmica

Com cada vez mais pessoas preocupadas com a alimentação, a bolsa térmica é uma ótima pedida para levar refeições e lanches para o trabalho.

Dependendo do tamanho, também podem ser utilizadas para levar bebidas para praia, piscina ou algum passeio.

Almofada pescoço para viagem

Outro presente que tem muita utilidade é almofada pescoço para viagem.

Além de trazer conforto durante uma viagem, serve também para decorar a cama.

Porta lata cerveja

Para manter a temperatura da cerveja, o porta lata é outra sugestão.

Você pode fazer um kit com 2, 4 ou mais porta latas.

Kit churrasco

Para quem gosta de reunir os amigos, o kit churrasco é uma ótima pedida.

Quanto ao kit em si, você pode montar com um jogo de facas, garfos, aventais...

Kit vinho

Para aqueles clientes mais vips, uma ótima opção de presente é um kit com um bom vinho e taças, tudo em um estojo especial.

Apenas certifique-se se o cliente consome bebidas alcóolicas.

Necessaire com produtos de higiene pessoal

Esse é um tipo de presente que agrada a todos.

Além da necessaire ser útil para o dia a dia, produtos de higiene pessoal podem dar aquele toque a mais.

Case para notebook

Case para notebook é super prático, além é claro, de proteger seu laptop.

Seja para levar para o trabalho, viagem ou apenas para guardar o notebook, seu cliente vai adorar.

Conclusão

Essas são apenas algumas ideias de presentes para clientes, e lembre-se que todos eles podem ser personalizados.

É possível colocar o logotipo da sua marca, as cores ou um desenho que remete à sua empresa, enfim, um presente que fortalece a imagem da marca.

E é justamente esse o objetivo, combinar em um só presente algo que seja útil ao seu cliente, mas ao mesmo tempo que agregue valor à sua empresa!

