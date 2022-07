Já conhece o WhatsApp GB? Então confira o passo a passo de como atualizar o App

Apoie o 247

Os aplicativos modificados caíram no gosto de boa parte dos jovens brasileiros e até mesmo jovens ao redor do mundo.

Sendo assim, é necessário saber algumas dicas sobre o app, como por exemplo, como atualizar o WhatsApp GB.

A melhor maneira para atualizar o WhatsApp GB é através de sites especializados em MOD’s e APK’s, como o WhatsGB.com.br, por exemplo, onde, basta seguir o passo a passo abaixo para realização da instalação do WhatsApp GB atualizado:

Primeiramente, use um celular smartphone que contenha o sistema operacional Android, já que o sistema iOS impede essa atualização;

Em seguida, acesse o site especializado em modificações e atualizações como o WhatsGB.com.br, por exemplo;

Na tela inicial deste site, encontramos uma barra de pesquisas onde devemos digitar: atualizar WhatsApp GB;

Então, seremos direcionados para uma página onde somos informados sobre tudo que envolve esse APK e lá encontraremos um botão escrito: Baixar WhatsApp GB 2022 ;

; Por fim, basta clicar neste comando e seguir o passo a passo para iniciar a instalação.

Agora, basta seguir as recomendações listadas abaixo para poder usufruir das vantagens desse aplicativo em seu celular.

Recomendações para atualizar o WhatsApp GB

A instalação é muito rápida, mas, antes de entender como atualizar o WhatsApp GB, devemos seguir as recomendações abaixo:

Primeiramente, devemos realizar o backup das mensagens trocadas no aplicativo de conversas original e isso pode levar alguns instantes até que o app consiga transferir a totalidade de mensagens para a nuvem e, para realizar essa ação, basta acessar as configurações e ir até o item cópias de segurança;

trocadas no aplicativo de conversas original e isso pode levar alguns instantes até que o app consiga transferir a totalidade de mensagens para a nuvem e, para realizar essa ação, basta acessar as configurações e ir até o item cópias de segurança; Feito isso, aparecerão duas opções: realizar o backup no Google Drive ou diretamente no celular, mas o recomendável é fazer pelo próprio aparelho;

Por fim, é só instalar a modificação a partir de algum site especializado como o GBWhats , Malavida ou Baixaki, por exemplo, ou seguir alguma das formas que mencionamos abaixo.

Então, como atualizar o WhatsApp GB?

Antes de dizer como atualizar este WhatsApp modificado , é preciso retirar o aplicativo antigo da memória do telefone celular e essa é uma das maneiras mais eficazes de conseguir manter o apk atualizado.

Depois de feito isso, podemos recorrer a duas formas de conseguir atualizar o WhatsApp GB, sendo que a primeira utiliza um outro aplicativo chamado Heymods.

Dessa forma, basta encontrar o Heymods na Play Store e após completar a instalação, o próprio Heymods atualizará o WhatsApp GB no celular da pessoa.

E, isso não vale somente uma vez, já que, toda vez que alguém pensar em atualizar o WhatsApp GB, esse app já faz o serviço sozinho. Prático, não é mesmo?

Como atualizar o WhatsApp GB usando o mesmo aplicativo

Outra forma de atualizar essa modificação é utilizando o próprio WhatsApp GB para realizar essa ação e, para isso, devemos ter a certeza de que o aplicativo usado, é a penúltima versão lançada.

Se esse for o caso, o usuário precisa entrar nas configurações do apk, clicando nos pontinhos situados no canto superior direito e encontrar a opção atualizar o WhatsApp GB.

A desvantagem de utilizar esse método de atualizar o WhatsApp GB, é que, dessa forma, os usuários não ficam sabendo sobre novas atualizações, como no Heymods, por exemplo.

Como atualizar o WhatsApp GB diretamente no Google

Além das duas maneiras mais fáceis citadas acima, alguns usuários preferem atualizar o WhatsApp GB diretamente no buscador, através de algum site confiável.

Para isso, é preciso conhecer um site que realmente não contenha vírus e que não traga problemas para os celulares, já que, os usuários que buscam esse apk estão atrás de benefícios e não do contrário.

Depois de encontrar um site confiável, é preciso clicar no link presente nessa página, pois, o usuário será redirecionado para o download do WhatsApp GB, onde seguirá o passo a passo abaixo:

Primeiramente, o usuário ativa o download e aguarda o tempo de baixar o apk;

Depois disso, o usuário deverá abrir o apk e aguardar o processo de instalação;

Assim que a instalação for concluída, a pessoa já pode fornecer os dados, assim como no WhatsApp padrão.

Então, podemos concluir que é possível atualizar o WhatsApp GB de maneira simples e em apenas alguns minutos. Isso também ocorre na versão do WhatsApp Plus .

As vantagens oferecidas por essa versão aprimorada do maior aplicativo de conversas do mundo são enormes, por isso, vale a pena conferir as dicas acima para fazer a instalação e atualização, desde que sejam seguidas as recomendações necessárias de segurança como o uso de um segundo chip.

