Liga Conferência 2022: os favoritos segundo as maiores casas de apostas

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A Liga Conferência é a nova prova internacional da UEFA. Reunindo os melhores times europeus que não se qualificaram para a Liga dos Campeões ou Liga Europa, a Liga Conferência vai contar com um campeão inédito em 2022, ano da sua primeira edição.

Os vencedores mais prováveis da Liga Conferência já foram definidos pelas principais casas de apostas mundiais, com odds compreendidas entre os 4/1 e os 20/1. Se você é fã de apostas esportivas, você já pode apostar no seu favorito com todo o conforto e segurança através da Internet. Casas de apostas de referência como a betwinner oferecem bônus de boas-vindas a novos jogadores que garantem até 100% do valor do primeiro depósito. Se você deseja apostar com confiança nas principais competições de futebol da Europa, é importante aprender mais sobre os times favoritos e aqueles que mais podem surpreender. Sendo assim, quais são os principais candidatos à vitória na primeira edição da Liga Conferência?

Liga Conferência: principais candidatos segundo a BetWinner e outras casas de apostas

Time Odd Aproximada CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Leicester City (Inglaterra) 4/1 Roma (Itália) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 6/1 Marselha (França) 6/1 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Rennes (França) 9/1 PSV (Holanda) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 10/1 Feyenoord (Holanda) 12/1 AZ Alkmaar (Holanda) 16/1 Basileia (Suíça) 20/1

Na presente edição da Liga Conferência, existem ainda outras oito equipes em prova:

1. PAOK (Grécia)

2. Gent (Bélgica)

3. Slavia Praga (Chéquia)

4. LASK Linz (Áustria)

5. Vitesse (Holanda)

6. Partizan (Sérvia)

7. FCK (Dinamarca)

8. Bodo/Glimt (Noruega)

Leicester City: o maior favorito

Com a Roma de José Mourinho e o Marselha de Jorge Sampaoli a completar o pódio, o time inglês Leicester City é destacado como o maior favorito à conquista da Liga Conferência 2022. A equipe orientada por Brendan Rodgers vive um momento difícil na Premier League, mas conta com um plantel de luxo que inclui grandes individualidades como Kasper Schmeichel, Jamie Vardy, Youri Tielemans, ou James Maddison. Por se encontrar longe dos lugares europeus em Inglaterra, o Leicester City tem ainda uma motivação especial para vencer a Liga Conferência: afinal, o grande campeão se qualifica de forma automática para a próxima edição da Liga Europa.

Bodo/Glimt: a grande surpresa?

Para apostadores que gostem de testar a sorte com um palpite mais ousado, o surpreendente Bodo/Glimt pode ser uma boa opção. O time norueguês chocou o mundo esportivo quando derrotou a Roma por uns expressivos 6 - 1 durante a fase de grupos. Desde então, o Bodo/Glimt realizou uma campanha exemplar na Liga Conferência: os grandes destaques individuais são os atacantes Ola Solbakken (seis goles) e Erik Botheim (que já leva quatro assistências na prova).

Final agendada para 25 de Maio de 2022

A primeira grande final da Liga Conferência se encontra agendada para o dia 22 de Maio de 2022, e será realizada na cidade de Tirana, capital da Albânia (na foto). A terceira maior competição internacional de clubes da UEFA permitiu que times de campeonatos europeus mais desconhecidos pudessem participar numa competição internacional pela primeira vez. Na fase de grupos da primeira edição, marcaram presença clubes de países como Gibraltar (Lincoln Red Imps), Estônia (FC Flora), ou Armênia (Alashkert FC).