O que é um Hotel Boutique e seus diferenciais

Se você é do tipo de pessoa que costuma viajar com certa frequência, então é bastante provável que já tenha se hospedado em um hotel boutique. Contudo, muita gente ainda não sabe a diferença entre um hotel convencional e o hotel boutique.

Inicialmente, é importante deixar claro que os hotéis boutique são considerados pelos viajantes como as melhores opções para se hospedar. Pois, além de um preço atrativo, oferece melhores comunidades.

No texto de hoje, iremos falar um pouco mais sobre o que é hotel boutique e os seus diferenciais em relação aos hotéis convencionais. Portanto, para conhecer um pouco mais sobre o tema, continue lendo o texto abaixo e saiba mais.

O que é um Hotel Boutique?

O hotel boutique nada mais é do que um hotel cujas instalações são focadas na experiência do cliente ao invés da quantidade de quartos. Em outras palavras, o hotel foca na qualidade em detrimento da quantidade.

Em geral, o hotel boutique é muito menor do que os hotéis convencionais. Contudo, oferece diversos tipos de serviços personalizados de acordo com as necessidades dos seus hóspedes.

Toda a estrutura do hotel boutique é pensada de acordo com uma temática e conta com várias opções de lazer para entreter o público, fazendo com que o ambiente se torne bastante exclusivo.

Sendo assim, quando você visitar um hotel boutique, saiba que irá encontrar acomodações luxuosas, bem decoradas e cheias de amenidades.

Existem algumas opções de hotéis desse modelo que oferecem ainda opções de entretenimento, academia, piscinas, salões de beleza e spa.

O destaque vai justamente para a sua arquitetura exclusiva, visual arrojado e acomodações confortáveis.

Portanto, o hotel boutique é um conceito que envolve luxo, requinte e exclusividade. As suas acomodações estão geralmente localizadas em regiões privilegiadas, como à beira-mar ou nos grandes centros.

Como surgiu o conceito Hotel Boutique?

Existem divergências em relação ao surgimento do conceito de hotel boutique. De acordo com relatos, os primeiros hotéis desse tipo surgiram ainda no ano de 1980, em Londres.

O termo hotel boutique foi cunhado por Ian Schranger em 1984, quando ele abriu o seu primeiro Hotel, localizado em Nova York.

A ideia por trás do conceito era criar instalações que focassem principalmente no serviço pessoal e no luxo. Sendo assim, priorizava a experiência dos hóspedes no lugar da quantidade.

No Brasil existem diversos exemplos desse tipo de empreendimento, como os hoteis em Petropolis , no Rio de Janeiro, Bahia e várias outras cidades do país.

Principais diferenciais

Ao redor do mundo, existem diversas opções de hospedagens. Porém, o que é responsável por tornar o hotel boutique uma opção tão exclusiva e diferenciada?

Pois, apenas o luxo não é suficiente para fazer com que ele se destaque em relação a tantas outras opções de cair o queixo encontradas mundo afora.

Sendo assim, é importante trazer alguns dos principais diferenciais que o hotel boutique possui em relação aos demais tipos de hotéis.

Confira abaixo cada um deles:

Acomodações

O primeiro diferencial do hotel boutique diz respeito à infraestrutura das suas acomodações. Como dito ao longo do texto, elas são mais sofisticadas e luxuosas.

Todos os ambientes são harmônicos e aconchegantes, capazes de proporcionar o conforto que os hóspedes precisam para relaxar e aproveitar ao máximo a estadia.

É comum que eles estejam localizados em pequenos empreendimentos ao invés dos grandes hotéis. Isso facilita os investimentos na decoração e na infraestrutura das acomodações.

Tendo em vista o espaço reduzido, os hotéis boutique possuem menos quartos. Dessa forma, a grande maioria deles possui em média 10 acomodações. Assim, são mais exclusivos e confortáveis.

Design e decoração

Quando estamos falando sobre diferenciais, é impossível não tratar do design e da decoração dos hotéis boutique.

O investimento nessas duas áreas é enorme, tendo em vista o objetivo de fazer com que as acomodações se tornem mais sofisticadas possível.

Portanto, ao entrar em um hotel boutique, você irá se deparar com vários elementos que se combinam entre si. Eles são postos dessa forma para fazer com que a experiência se torne memorável e mais agradável possível.

Assim, uma das principais formas de fazer isso é apostando nas decorações de cada um dos cômodos, incluindo quadros famosos , móveis projetados, etc. Isso significa que você não irá encontrar opções iguais e cada pessoa se hospedará em um lugar único.

Por isso, a tarefa dos arquitetos e designers se torna bastante árdua, visto que eles precisam fazer com que os hotéis boutique possuam cômodos diferentes entre si, mas que sejam capazes de oferecer uma experiência única aos hóspedes.

Atendimento personalizado

Outro ponto extremamente importante e que faz toda a diferença nos hotéis boutique é justamente o seu atendimento personalizado.

Todos os funcionários deste estabelecimento são treinados para atender a toda e qualquer necessidade dos hóspedes. O seu objetivo primordial é justamente fazer com que eles possam se sentir em casa.

Além disso, a proporção de colaboradores é maior se comparado com os hotéis convencionais, ou seja, tem mais gente trabalhando para fazer com que a sua experiência seja a melhor.

Dessa forma, torna possível trazer serviços personalizados e de acordo com as expectativas dos hóspedes. Tudo é pensado para trazer mais praticidade, comodidade e rapidez nos serviços.

Para exemplificar, alguns hotéis boutique dispõe de todos os recursos que você necessita para trabalhar, caso exerça seu ofício em Home Office. Sendo assim, se você trabalha como redator , pode solicitar uma mesa adequada, cadeiras confortáveis, etc.

Tudo isso é fornecido para melhor lhe atender e melhorar ao máximo a sua experiência.

Alimentação

A gastronomia também é um grande destaque nos hotéis boutique. Isso porque eles investem pesado na experiência dos visitantes, incluindo a sua alimentação.

Esse modelo de hotel sabe da importância que a gastronomia desempenha na forma como os hóspedes enxergam o hotel. Sendo assim, não é raro encontrar opções que ofereçam bares, restaurantes e cafés nas suas acomodações.

No geral, todos os itens do cardápio são requintados e sofisticados, oferecendo uma experiência gastronômica completa.

Lazer e entretenimento

As opções de lazer e entretenimento estão diretamente relacionadas ao público-alvo do hotel. Isso significa que existem opções que possuem sala de jogos, academia de ginástica, piscinas e spas e muito mais.

Cada hotel boutique define as opções de lazer e entretenimento com base nas pessoas que o frequentam, nos seus gostos e peculiaridades.

Para ilustrar melhor, algumas opções de hotéis localizados na beira mar oferecem opções de lazer como atividades aquáticas, beach tennis, etc. Tudo depende dos hóspedes e do próprio hotel.

Em algumas opções de hotel boutique localizadas no Brasil, você pode encontrar inclusive atividades de alfabetização para os filhos dos hóspedes que estão de férias no local.

Público-alvo dos hotéis boutique

Agora que você já conhece um pouco mais sobre os hotéis boutique, o que são e seus principais diferenciais, está na hora de descobrir quem é o público-alvo desses empreendimentos.

Se fizermos uma breve comparação com os hotéis convencionais, os hotéis boutique são indicados para aquelas pessoas que buscam nas suas hospedagens acomodações elegantes e modernas.

Sendo assim, é uma opção para as pessoas que não querem apenas um lugar para dormir, mas sim, desfrutar de uma experiência completa, cheia de requinte e luxo.

Isso se aplica tanto no que tange a experiência com relação às acomodações quanto à experiência relacionada às atividades de lazer e a gastronomia.

Dessa forma, os hotéis boutique trazem uma experiência completa de hospedagem e lazer, responsável por encantar os públicos de todas as idades.

Além disso, esse tipo de hotel também atende a todas as necessidades dos turistas de classe média, até aqueles que gostam do luxo e da exclusividade.

Portanto, os valores das diárias podem mudar de região para região, bem como de Estado para Estado. Logo, se você está buscando uma opção de hotel boutique para se hospedar, fique atento aos preços.

Vale a pena se hospedar em um hotel boutique?

Se você leu o texto até aqui, já conhece todos os detalhes acerca do hotel boutique, seu funcionamento e tudo que ele pode oferecer aos hóspedes.

Sendo assim, em termos simples, podemos dizer que a experiência de se hospedar em um hotel desse tipo é totalmente única e exclusiva, o que faz com que o hóspede experimente algo totalmente novo e incrível.

Portanto, podemos afirmar que vale a pena se hospedar em um hotel boutique e aproveitar todas as comodidades e experiências que ele oferece. Vale destacar que, embora seja relativamente mais caro, o hotel boutique é muito melhor em termos de infraestrutura, alimentação, serviços e atendimento.

Dessa forma, se você efetivamente quer explorar experiências incríveis em hotéis de luxo, comece pelos hotéis boutique e aproveite tudo que essas opções podem lhe oferecer.

