Planeje-se para viajar à Noruega a partir do Brasil e saiba como o ETIAS vai afetar as viagens para a Noruega a partir de 2022

Já é possível viajar à Noruega a partir do Brasil?

A Noruega pode não estar no topo da lista dos lugares mais visitados por turistas brasileiros, mas é um destino repleto de atrações fascinantes. Com a aproximação da temporada mais propícia para se ver a Aurora Boreal em terras norueguesas, muitos viajantes do Brasil querem descobrir se já é possível viajar à Noruega e apreciar esse fenômeno da natureza ainda em 2021.

A dúvida faz sentido nesse momento em que os países europeus vêm reabrindo suas fronteiras ao turismo internacional. Contudo, não são todos os viajantes vacinados que podem desfrutar desse relaxamento nas medidas de combate à pandemia de Covid-19.

O mais recomendável é deixar qualquer visita à Europa para o ano que vem —lembrando que os turistas brasileiros podem entrar na Noruega sem vistoatualmente, mas que eles vão precisar de uma autorização eletrônica de viagem quando o ETIAS entrar em vigor

Confira, a seguir, qual a situação atual para quem pretende viajar à Noruega a partir do Brasil e as principais informações sobre o ETIAS para quem prefere aproveitar as atrações norueguesas com mais tranquilidade em 2022.

Casos em que é possível entrar na Noruega atualmente:

Segundo o site Etiasvisa, a Noruega está apta emitir e fazer a verificação dos Certificados Digitais COVID da União Europeia para lidar com a entrada de estrangeiros que são cidadãos de países desse bloco. No entanto, os visitantes provenientes de países-terceiros (não pertencente à UE) só podem entrar em casos de viagens essenciais ou pertencentes a categorias de isenção:

● cidadãos noruegueses

● estrangeiros residentes na Noruega ou em países nas áreas do Schengen ou Espaço Económico Europeu

● estrangeiros com autorização de imigração familiar, permissão de visitar ou viver com filhos ou parentes próximos

● estrangeiros a convite de autoridades norueguesas ou organizações internacionais

● estrangeiros que trabalhem em funções sociais críticas

● refugiados de reassentamento ou solicitantes de asilo

● equipes médicas da Suécia e Finlândia que trabalham no serviço de saúde norueguês

● profissionais como diplomatas, militares, cientistas, jornalistas, marinheiros e membros de tripulações na aviação, desde que em serviço autorizado

Ao chegarem à Noruega, os viajantes autorizados devem ter um comprovante de vacinação completa com um imunizante aprovado pela EMA, Agência de Medicamentos da Europa, e/ou cumprir com outros requisitos de entrada, tais como:

● apresentar resultado negativo para de teste de COVID-19 realizados pré-embarque

● fazer quarentena seguindo as condições impostas pelas autoridades locais

● preencher um Registro Digital de Entrada antes de chegar à Noruega e apresentar o recibo às autoridades de fronteira

Como a União Europeia e seus Estados-membros têm atualizado essas regras quinzenalmente, é ideal conferir as informações mais recentes junto aos órgãos oficiais da Noruega no Brasil.

ETIAS será obrigatório para viajar à Noruega a partir do Brasil

Quem pretende viajar à Noruega no ano que vem deve se preparar para atender a um novo requisito de viagem: obter uma autorização prévia no ETIAS para entrar no Espaço Schengen, formado pelos 26 países europeus listados ao final deste artigo.

A previsão é que o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) esteja totalmente implementado até o final de 2022. O requisito deve começar a valer logo em seguida para os viajantes do Brasil e de outros países elegíveis a isenção de visto para a Europa.

A autorização ETIAS para Noruega dá direito a circular pelo Schengen sem a necessidade de passar por controles rígidos nas fronteiras internas dos países desse bloco, o que facilita a vida de quem deseja incluir outros destinos no roteiro, tais como Dinamarca, Suécia e Finlândia.

O ETIAS vai ter validade de 3 anos (ou até a expiração do passaporte vinculado) e pode ser usado em múltiplas entradas com finalidade de turismo, trânsito ou negócios e para estadas de até 90 dias a cada período de 180 dias.

O que será necessário para tirar um ETIAS

Para tirar um ETIAS, ou seja, uma autorização de viagem ao Espaço Schengen na Europa, é necessário:

Passaporte válido, considerando a previsão de retorno ao Brasil. Registro no ETIAS, feito através de um formulário online. Pagamento da taxa, efetuado com cartão de crédito ou débito ao finalizar o registro.

Como o processo é totalmente online, a resposta deve chegar rapidamente ao e-mail do solicitante e autorização ETIAS vai ficar anexada eletronicamente ao passaporte.

Em quais países o ETIAS será exigido

O ETIAS será exigido para entrar nos países que fazem parte do Espaço Schengen:

● Alemanha

● Andorra

● Áustria

● Bélgica

● Dinamarca

● Eslováquia

● Eslovênia

● Espanha

● Estônia

● Finlândia

● França

● Grécia

● Holanda

● Hungria

● Islândia

● Itália

● Letônia

● Liechtenstein

● Lituânia

● Luxemburgo

● Malta

● Mônaco

● Noruega

● Polônia

● Portugal

● República Tcheca

● San Marino

● Suécia

● Suíça

● Vaticano

Depois que o ETIAS estiver em vigor, quem viajar à Noruega a partir do Brasil poderá usar a mesma autorização para visitar quaisquer dos outros países listados acima.