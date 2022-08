Apoie o 247

Quer saber quais são os 10 maiores campeões do Brasileirão? Desde que esse campeonato começou a ser disputado, ele passou por diversas mudanças e muitos clubes já botaram a mão na taça.

Tendo o Futebol como principal esporte praticado, assistido e amado pelos brasileiros, não é de estranhar que o Brasil tenha um dos campeonatos mais acirrados e importantes do mundo todo.

E para que você saiba quais são os 10 maiores campeões do Brasileirão, além de algumas curiosidades interessantes, trouxemos uma lista e várias informações. É só ler até o final e conferir!

Brasileirão: história e mudanças

O Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em 1959. Entretanto, ele se chamava Taça Brasil e somente os campeões dos estados participaram.

Em sua estreia, o Bahia foi o campeão. Depois, em 1967, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, passou a ser uma expansão da Taça Rio-São Paulo e reunir os principais times brasileiros.

Sendo assim, a CBD considerou os ganhadores desse torneio como sendo campeões brasileiros, pois ele equivalia em importância à Taça Brasil.

No começo da década seguinte, em 1971, o Campeonato Brasileiro passou a ser chamado assim e até 2010, somente os vencedores do torneio a partir daí eram considerados campeões brasileiros.

Então, após aquele ano, a CBF unificou os títulos anteriores e, assim, os clubes que haviam ganhado as edições da Taça Brasil e do Robertão, passaram a contabilizar esses títulos em suas conquistas do Campeonato Brasileiro.

Até 2003, o Brasileirão era disputado pelo sistema mata-mata, ou seja, por eliminação. Depois disso, até os dias de hoje, a disputa é feita por meio de pontos corridos.

10 Maiores campeões do Brasileirão

Esses são os 10 maiores campeões do Brasileirão, ou seja, os 10 times que mais vezes levantaram a taça do campeonato brasileiro desde que ele foi lançado, em 1959.

Então, essa lista corresponde aos ganhadores do Brasileirão unificado.

1.Palmeiras

O Palmeiras é o time que mais ganhou edições do Campeonato Brasileiro unificado, tendo erguido a taça nada menos que 10 vezes.

O Palmeiras, time paulista, é um dos mais populares do Brasil, com milhões de torcedores apaixonados conquistados desde 1914, ano de seu lançamento.

2.Santos

O segundo da nossa lista dos 10 maiores campeões do Brasileirão é o também paulista time da Vila Belmiro, Santos, com 8 títulos.

Time tradicional, no qual grandes estrelas como Neymar, Robinho e até o Rei Pelé já jogaram, o Santos conta com uma torcida numerosa e fanática. Porém, o último título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Santos foi em 2004 e o clube amarga um jejum que já dura 18 anos.

Pexels

3.Flamengo

Saindo do futebol paulista para o carioca, se você gosta de futebol deve saber que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Com torcedores fanáticos que não se limitam ao Rio de Janeiro, o Flamengo faz jus à sua fama: levantou a taça do Brasileirão 7 vezes.

Não é à toa que o Flamengo é um dos clubes que mais atraem público para os estádios e apostas online em sites como o Betsson.

Desde sua fundação, em 1895, o Clube de Regatas Flamengo já conquistou milhões de fãs e inúmeros títulos, inclusive 1 Mundial de Clubes, em 1981.

4.Corinthians

Falando em torcida numerosa, o Corinthians soma a segunda maior do Brasil e está na nossa lista dos 10 maiores campeões do Brasileirão também com 7 títulos.

Fundado em 1910, o Corinthians arrasta milhões de torcedores e acumula títulos, incluindo 2 Mundiais de Clubes, nas edições de 2000 e 2012.

Além disso, o Timão já ganhou 2 copas do Brasil e é o maior vencedor das edições do Campeonato, com nada menos do que 30 títulos, para o delírio da Fiel.

5.São Paulo

O São Paulo é outro dos maiores clubes do Brasil, pertencente ao futebol paulista. Em nossa lista dos 10 maiores campeões do Brasileirão, ele figura em quinto lugar, com 6 títulos conquistados.

Além dessas vitórias, o time do Morumbi também já ergueu 3 vezes a taça mais cobiçada do planeta, a do Mundial, em 1992, 1993 e em 2005, além de levar o título da Libertadores da América nesses mesmos anos.

O clube também já venceu o Campeonato Paulista 21 vezes. Aliás, um fato interessante e curioso sobre a trajetória do São Paulo, é que o time nunca ganhou uma Copa do Brasil.

6.Cruzeiro

O futebol de Minas Gerais também tem seu espaço em nossa lista dos 10 maiores campeões do Brasileirão com o Cruzeiro Futebol Clube, que já levou 4 vezes a desejada taça para casa.

Com tantas vitórias ao longo de sua história, desde 1921, o torcedor do Cruzeiro tem precisado buscar alegrias no passado, pois, atualmente o clube joga a Série B do Brasileirão e, no ano passado, correu sério risco de ser rebaixado para a série C.

7.Fluminense

Um dos maiores clubes do Rio, o Fluminense está em sétimo lugar no ranking dos 10 maiores campeões do Brasileirão, também com 4 títulos. Além disso, ele faz parte do seleto clube dos brasileiros que já ganharam um Mundial, tendo vencido a edição de 1952.

O Flu também já ganhou 13 vezes a Taça Guanabara e 1 vez a Copa do Brasil.

8.Vasco

O Vasco da Gama também já ganhou o Campeonato Brasileiro 4 vezes. Além disso, o torcedor vascaíno viu o time ser campeão da Copa do Brasil em 2011 e, assim como seu rival Fluminense, levar o título da Taça Guanabara 13 vezes para casa.

9.Internacional

O Inter, que é um dos dois maiores clubes gaúchos, ao lado do rival Grêmio, é um dos 10 maiores campeões do Brasileirão, com 3 títulos. O Colorado também já foi campeão mundial em 2006 e ganhou 2 vezes a Libertadores da América.

Pexels

10.Bahia

O décimo e último integrante da nossa lista é o Bahia, que foi o primeiro a levar o troféu para casa, em 1959, quando o Campeonato Brasileiro ainda nem se chamava assim.

Depois disso, o clube ganhou apenas mais uma vez a competição, em 1988, totalizando seus dois títulos.

E aí? Seu time do coração está nessa lista dos 10 maiores campeões do Brasileirão? Compartilhe com a gente nos comentários!

