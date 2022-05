Seis maneiras de viajar e ainda ajudar a salvar os oceanos

Apoie o 247

Cobrindo cerca de dois terços da superfície do planeta, os oceanos são, de longe, o maior sumidouro de carbono do mundo, e ainda responsáveis por mais da metade do oxigênio disponível no planeta – que vem do plâncton. Além disso, esse ecossistema imenso é capaz de absorver 90% do excesso de calor ligado aos GEFs e produzem alimentos para centenas de milhões de pessoas diariamente.



Ainda assim, os oceanos estão ameaçados pela crescente agressão ao meio ambiente, que inclui o acúmulo de lixo, o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas e a pesca excessiva. Todos os anos, bilhões de toneladas de lixo acabam nos oceanos – essa catástrofe ecológica pode ser representada pela infame ‘Great Pacific Garbage Patch’, uma grande ilha de lixo flutuante, entre a Califórnia e o Havaí, composta por cerca de 1,8 trilhão de pedaços de plástico e outros resíduos provenientes das costas marítimas. O estresse ambiental também já chegou aos corais, às populações de peixes, ao fitoplâncton e a todo o sistema oceânico.



Os cientistas concordam que, para sustentar a vida na Terra, 30% dos oceanos devem ser protegidos dessas ameaças crescente até 2030. Embora essa não pareça uma tarefa fácil, existem pequenas ações individuais que podem ser realizadas e se somam em grande escala.



Então, como um viajante consciente do oceano, veja seis dicas para ajudar a proteger esse fantástico mundo marinho.



1. Diga adeus ao plástico descartável.



Parece um problema evitar o plástico, especialmente durante as viagens. Aeroportos e terminais rodoviários, por exemplo, estão cheios de produtos embalados, lanches e bebidas. No entanto, embora o fator conveniência possa ser um relevante, você deve fazer o possível para evitar produtos embalados em plástico.



No que diz respeito às bebidas, considere comprar uma garrafa de água reutilizável para reabastecê-la em todas as oportunidades e até levar o seu canudo de metal. Para lanches ou refeições, você pode comprar alimentos e armazená-los em seus próprios recipientes. Lembre-se sempre de levar uma sacola reutilizável para suas compras e para guardar o seu lixo. Se você usar algum produto de plástico, procure por lixeiras para reciclar suas embalagens vazias.



2. Use produtos biodegradáveis.



Produtos de higiene pessoal também podem prejudicar os oceanos, mesmo que você não os despeje ativamente na costa mais próxima. Uma regra prática é que qualquer coisa que você use em seu corpo, cabelo ou rosto pode eventualmente chegar aos oceanos. Os produtos químicos usados ​​no protetor solar, por exemplo, podem danificar gravemente seções de recifes delicados e perturbar a vida marinha. Apenas para dimensionar, quase 14.000 toneladas de protetor solar acabam nos oceanos do mundo a cada ano. Se você quiser considerar alternativas para a sua proteção solar, procure rótulos mais ecológicos no mercado. Além disso, considere usar xampu biodegradável, condicionador e sabonete ecológico quando viajar.



3. Escolha um menu “amigo do oceano”.



Se você estiver visitando um destino à beira mar, é provável que queira provar os peixes e frutos do mar locais. Embora sejam itens básicos da culinária, considere os efeitos ambientais da pesca antes de pedir o cardápio. Familiarize-se com as práticas locais de pesca e quais itens do menu são colhidos de forma sustentável, bem como quais as espécies da região podem estar ameaçadas por práticas de pesca comercial intensiva. Você pode usar o aplicativo do Seafood Watch para obter algumas informações sobre este assunto.



4. Pratique atividades oceânicas sustentáveis.



Com o aumento das viagens para destinos costeiros, o número de aventureiros explorando os mares é maior do que nunca. Embora admirar a beleza do fundo do mar seja uma experiência educacional por si só, o mergulho com cilindro ou snorkel para explorar os recifes de corais pode afetar os ecossistemas marinhos, portanto, procure empresas locais que estão realizando suas operações de maneira sustentável. As excursões também devem fornecer aos clientes informações educacionais para que possam aprender mais sobre a proteção aos oceanos.



5. Cuidado com os souvenirs.



Você pode ficar tentado a trazer na mala uma lembrança do seu destino de praia favorito – mas evite comprar qualquer coisa que tenham itens marinhos, como ímãs de coral, bijuterias à base de conchas, etc. A compra apoia a sobrepesca, a captura de corais ou outros animais marinhos, para continuar o lucrativo comércio de souvenirs. Contente-se com boas fotos.



6. Seja voluntário em organizações sustentáveis.



Se você deseja tornar a sua viagem à praia ainda mais valiosa, considere doar parte do seu tempo para ajudar uma organização local com uma missão de conservação dos oceanos. Quer isso signifique limpar praias cheias de lixo ou fazer campanha por uma mudança ambiental local, o voluntariado pode acrescentar um novo sentido às suas férias.

