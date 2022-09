Trabalho de entregador autônomo: conheça 8 opções de apps

Apoie o 247

Dá para ganhar dinheiro de diversas maneiras com aplicativos de celular, especialmente se você tem uma bike, moto ou carro para trabalhar como entregador autônomo.

A taxa de desemprego no Brasil recuou de 11,1% para 9,3% no 2º trimestre de 2022, mas ainda assim a população brasileira enfrenta dificuldades para conseguir um trabalho com um salário capaz de cobrir todos os gastos do mês. Por esse motivo, muitas pessoas resolvem trabalhar com entregas, seja como principal fonte de receita ou para obter uma renda extra no final do mês.

Neste artigo, vamos apresentar opções de apps para trabalhar como entregador autônomo. Além disso, você também vai conhecer quais são os direitos dos entregadores de aplicativos. Acompanhe!

Um panorama dos motoristas de aplicativo no Brasil

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) , o Brasil possui 1,5 milhão de pessoas que trabalham com transporte de passageiros e entrega de mercadorias. Esses trabalhadores autônomos fazem parte de um novo modelo de relação de trabalho, que ganhou força nos últimos anos por causa do avanço da tecnologia. A gig economy diz respeito a um arranjo alternativo de trabalho, no qual não há vínculo empregatício e os trabalhadores prestam serviços como autônomos.

A gig economy, também chamada de economia alternativa, tem um lado positivo e outro negativo.

A vantagem do modelo é que as pessoas conseguem driblar o desemprego e assim contam com uma fonte de renda. Aliás, dependendo da jornada de trabalho, a receita no final do mês pode ser maior do que a fornecida por um emprego fixo, por exemplo. A flexibilidade de horários é outro prós que merece ser citado neste tipo de relação de trabalho.

O lado negativo da gig economy está na fragilidade das relações entre empregado e empregador. Portanto, os trabalhadores não são amparados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Aplicativos para trabalhar como entregador autônomo

1 - Mercado Livre

De olho nos ganhos e na flexibilidade de horários, muitas pessoas buscam conhecer os critérios de como ser entregador do Mercado Livre , principal plataforma de e-commerce do país.

Em suma, esse trabalho no ramo de entregas de mercadorias requer CNH, registro como MEI (Microempreendedor Individual) e veículo próprio (moto ou carro).

Os interessados devem baixar o app Mercado Envios Extra no Google Play, fazer o cadastro e aguardar a aprovação.

2 - iFood

O iFood se destaca como o principal app de delivery do Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a foodtech chega a 80% dos principais estabelecimentos de alimentação no país.

Para começar a fazer entregas pelo iFood, é necessário baixar o app, preencher os dados, enviar uma foto do documento solicitado e aguardar o prazo de análise do cadastro. Diferente do Mercado Livre, o iFood não requer CNPJ na inscrição do perfil.

O entregador deve possuir um smartphone com sistema operacional Android, afinal, o app do iFood não funciona em iPhones (iOS). As entregas podem ser realizadas com bicicleta ou moto.

3 - Rappi

Embora tenha participação de apenas 13% no mercado de aplicativos de entrega, o Rappi também representa uma opção interessante de trabalho para entregador autônomo.

Como uma forma de incentivar os entregadores parceiros, o Rappi disponibiliza um sistema de gorjetas. Assim, quem presta um bom serviço tem a chance de ser recompensado pelo cliente.

Assim como acontece no iFood, o app do Rappi para entregadores só funciona em aparelhos com sistema operacional Android. Além disso, é necessário ter mais de 18 anos de idade e possuir uma moto ou bike para trabalhar na plataforma.

4 - Aiqfome

Entre as melhores plataformas de comida do país, vale mencionar o Aiqfome. Os parceiros precisam se cadastrar pelo app robner, enviar os documentos e aguardar a aprovação do cadastro.

5 - Zé Delivery

O serviço de delivery desta plataforma é fonte de renda extra para muitas pessoas. Depois de baixar o aplicativo Zé Entregador, o parceiro entra numa fila de espera para o seu cadastro ser aprovado.

A plataforma exige idade igual ou superior a 21 anos, além de carteira de habilitação válida há, no mínimo, dois anos.

6 - Loggi

No ramo de entregas de mercadorias, os entregadores autônomos também podem se cadastrar no app da Loggi. A plataforma, que aceita carros, motos e vans, trabalha com a entrega de diversos tipos de produtos e documentos, conforme a demanda de cada região.

7 - 99Food

Quem possui moto ou bicicleta pode se cadastrar no 99Food. Depois de instalar o aplicativo, é necessário preencher os dados do cadastro, enviar os documentos obrigatórios e fazer a verificação presencial em uma central de entregas da 99.

8 - James

Apesar de ser pouco conhecido, o aplicativo James possui uma frota composta por entregadores de carro, moto ou bicicleta. Esses profissionais passam por um processo seletivo rigoroso e recebem treinamento presencial da plataforma.

O aplicativo não roda em telefones da Apple, por isso o entregador precisa ter um smartphone Android para fazer a inscrição. Outras exigências são idade mínima de 18 anos e CPF regular .

Quais são os direitos dos entregadores de aplicativo?

Os entregadores de aplicativo se enquadram na categoria de trabalhadores autônomos, portanto, não são amparados pela mesma legislação criada para os empregados com carteira assinada.

No entanto, com base na Lei 14.297 de 2022, os direitos mínimos dos trabalhadores autônomos precisam ser respeitados pelas empresas. Os entregadores de aplicativos, por exemplo, devem contar com um seguro acidente, capaz de oferecer apoio financeiro em casos de invalidez, morte ou acidente pessoal.

Toda empresa que possui entregadores cadastrados deve fornecer bases com banheiros e água potável. Além disso, também é necessário que exista o fornecimento gratuito de materiais higienizantes, como é o caso do álcool em gel e das máscaras.

Esta lei foi a primeira conquista dos entregadores e motoristas de aplicativo. No entanto, eles ainda realizam paralisações e manifestações para reivindicar mais direitos e melhores condições de trabalho.

Por fim, a possibilidade de escolher quando e onde trabalhar é um fator que torna o trabalho de entregador autônomo atrativo. No entanto, é necessário possuir um planejamento para não ter a saúde física e mental prejudicada pelas longas jornadas de atividade.

