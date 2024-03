Apoie o 247

Saber como aprimorar seu currículo é muito importante para quem está em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Mas, afinal, como fazer isso e se destacar entre tantos candidatos?

O currículo é o cartão de visitas e que ele pode fazer toda a diferença na hora de conquistar a vaga dos seus sonhos, naquela empresa que tanto almeja como Google, Amazon, Rodaless, Microsoft entre outras que exigem um currículo impecável. Desse modo, para que você aprenda como melhorar o seu currículo e aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, se você está em busca de um emprego, não deixe de ler até o final e conferir nossas dicas, que vão desde a escolha de um formato adequado, até aprender inglês com plataformas como Inglês Winner, CCAA, Wizard e entre outras. Vamos lá?

Veja como aprimorar seu currículo e conseguir um emprego mais rápido

Assim como muitos já devem saber, um currículo é um documento que resume as qualificações, experiências, habilidades e objetivos profissionais. Assim sendo, ele serve para apresentar o perfil aos recrutadores e mostrar o motivo pelo qual o candidato à vaga de emprego é ideal para a vaga.

Portanto, um bom currículo deve ser claro, objetivo, atualizado e relevante para a função que você deseja exercer.

A seguir, confira algumas dicas práticas de como aprimorar seu currículo e torná-lo mais atrativo para os empregadores:

Escolha um formato adequado

Primeiramente, tenha em mente que o formato do seu currículo deve ser simples, organizado e fácil de ler. Desse modo, evite usar fontes muito pequenas, cores chamativas ou excesso de informações. Mas, prefira um layout limpo, com espaçamento adequado e margens padronizadas.

Você pode usar modelos prontos de currículo disponíveis na internet ou em programas de edição de texto. Contudo, lembre-se de personalizá-los de acordo com o seu perfil e a vaga pretendida.

Faça um resumo profissional

O resumo profissional é uma breve introdução que resume o seu objetivo, as suas principais qualificações e o seu diferencial. Sendo assim, é necessário colocá-lo logo no início do currículo, abaixo dos seus dados pessoais. Além disso, ele deve ter no máximo quatro linhas.

Lembre-se de que o resumo profissional é uma forma de chamar a atenção do recrutador e de mostrar o seu valor em poucas palavras.

Destaque as suas experiências mais relevantes

A experiência profissional é uma das partes mais importantes do currículo, pois mostra o que você já fez e o que você sabe fazer. Por isso, é essencial que você destaque as suas experiências mais relevantes para a vaga que você está se candidatando.

Dessa forma, liste as suas experiências em ordem cronológica inversa, ou seja, da mais recente para a mais antiga, e inclua as seguintes informações:

● Nome da empresa, cargo e período de atuação;

● Principais atividades, responsabilidades e resultados obtidos;

● Cursos, projetos, prêmios ou reconhecimentos relacionados à função.

Ademais, evite incluir experiências muito antigas, irrelevantes ou que não tenham relação com a área que você pretende atuar.

Demonstre as suas habilidades e competências

As habilidades e competências são os conhecimentos, as aptidões e as atitudes que o candidato possui e que são relevantes para o desempenho da função. Elas podem ser técnicas, como o domínio de ferramentas, idiomas ou metodologias, ou comportamentais, como a capacidade de liderança, comunicação ou trabalho em equipe.

Dessa forma, para aprimorar seu currículo, é importante que você demonstre as suas habilidades e competências de forma clara e objetiva, usando exemplos concretos sempre que possível. Você pode criar uma seção específica para isso ou incluir as suas habilidades e competências nas suas experiências profissionais.

Invista na sua formação acadêmica

A formação acadêmica é outro aspecto importante do currículo, afinal, ela mostra o seu nível de escolaridade e o seu interesse em se qualificar. Por isso, é fundamental que você invista na sua formação acadêmica e a mantenha atualizada. Inclua no seu currículo os seguintes dados:

● Nome do curso, instituição de ensino e período de conclusão ou previsão de conclusão;

● Título do trabalho de conclusão de curso, se houver;

● Cursos complementares, extensão, especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, se houver.

Ademais, lembre-se de dar preferência aos cursos que tenham relação com a área que você deseja atuar e que sejam reconhecidos pelo mercado. Evite incluir cursos muito básicos, desatualizados ou que não agreguem valor ao seu perfil.

Aprenda inglês

Uma das dicas mais importantes de como aprimorar seu currículo é aprender inglês. Isso porque, o inglês é o idioma mais falado e exigido no mundo dos negócios, e dominá-lo pode abrir muitas portas para você. Assim sendo, além de ser um diferencial competitivo, falar inglês pode ampliar as suas oportunidades de trabalho, de estudo e de intercâmbio.

Por isso, se você ainda não sabe inglês, invista em um curso de qualidade, pratique com frequência e busque certificações que comprovem o seu nível.

Adapte o seu currículo para cada vaga

Uma das formas de aprimorar seu currículo é adaptá-lo para cada vaga que você se candidatar. Isso significa que você deve adequar o seu currículo aos requisitos, às expectativas e ao perfil da empresa e da função que você deseja. Para isso, você deve:

● Pesquisar sobre a empresa, a sua missão, a sua visão, os seus valores e a sua cultura;

● Analisar a descrição da vaga, as atribuições, as responsabilidades e as competências exigidas, e;

● Destacar as suas experiências, habilidades e qualificações que sejam mais relevantes e compatíveis com a vaga.

Revise e atualize o seu currículo

Por fim, não se esqueça de revisar e atualizar o seu currículo periodicamente. Antes de enviar o seu currículo para uma vaga, revise-o com atenção, verificando se não há erros de digitação, de formatação, de concordância ou de informação.

Além disso, atualize o seu currículo sempre que você tiver uma nova experiência, um novo curso, um novo certificado ou uma nova habilidade. Assim, você mantém o seu currículo sempre atual e relevante.

Agora que você já sabe como aprimorar seu currículo, está na hora de colocar em prática as dicas que você aprendeu. Lembre-se de que o seu currículo é o seu cartão de visitas e que ele pode fazer toda a diferença na hora de conseguir um emprego mais rápido. Por isso, capriche na elaboração do seu currículo e mostre o seu potencial aos recrutadores. Boa sorte!

