Advogado de miliciano nomeado no ministério da Saúde atuou para assassino de juíza

O advogado criminalista Zoser Plata de Araújo, novo assessor especial do ministério da Saúde, tem em seu currículo a defesa de milicianos e também de um ex-PM condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli

247 - O Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou nesta quarta-feira (20) o advogado criminalista Zoser Plata de Araújo como assessor especial da pasta.

O portal G1 apurou que entre os seus clientes está Wallace Pires, apontado como chefe da milícia na zona oeste no Rio.

Zoser também já defendeu um ex-PM condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli em 2011

No site do TSE, Araújo aparece como filiado ao PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Em nota, o ministério disse que ele não se filiou à legenda. A pasta afirmou ainda que o cargo tem sido ocupado por bacharéis em direito.

