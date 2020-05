Ala ideológica do governo Bolsonaro prepara dossiê contra Regina Duarte

Material envolve informações sobre atos feitos por ela no comando da Secretaria Especial de cultura e fora dela. Dados já estariam com interlocutores de Bolsonaro e deverão ser utilizados para desgastar a relação de Regina Duarte com o ex-capitão edit

247 - O núcleo ideológico do governo Jair Bolsonaro está preparando um dossiê contra a atriz e secretária especial de Cultura, Regina Duarte. Segundo o blog da jornalista Bela Megale, o material envolve informações sobre atos feitos por ela no comando da pasta e fora dela.

Ainda de acordo com a reportagem, as informações já estariam com interlocutores de Bolsonaro e seriam utilizadas para desgastar a relação de Regina Duarte com o ex-capitão, que ainda deseja mantê-la à frente do cargo.

Apesar disso, a relação entre eles vem se esgarçando. Nesta semana, o maestro Dante Mantovani foi reintroduzido como presidente da Funarte sem que o seu nome tenha sido aprovado por Regina. Mantovani, porém, foi exonerado poucas horas depois.

Na ocasião, Regina chegou a comentar que estaria sendo “dispensada” por Bolsonaro. Nesta quarta-feira (6), em uma reunião no Palácio do Planalto, ficou acertado que ela permaneceria à frete da Secretaria Especial de Cultura.

