Alckmin confirma boatos de que Bolsonaro pediu para ele 'livrar o Brasil do comunismo' (vídeo)

247 -O vice-presidente, Geraldo Alckmin, confirmou durante entrevista no programa Conversa com Bial, na GloboNews , que os boatos de que Jair Bolsonaro lhe pediu para "livrar o Brasil do comunismo" são verídicos.

No programa que foi ao ar na última terça-feira (7), na estreia da nova temporada, Alckmin, aos risos, disse que o pedido lhe causou surpresa e afirmou que “não acredita em comunismo”. (assista ao trecho da entrevista no final da reportagem)

“Na realidade, tem muita gente hoje com essa coisa de comunismo”, respondeu Alckmin à pergunta do apresentador. “Mas ele falou?”, indagou Bial. “Ele falou, mas a gente precisa lembrar que já faz 40 anos que caiu o Muro de Berlim”, disse Alckmin.

Os rumores sobre o pedido de Bolsonaro ao vice-presidente surgiram em novembro do ano passado, pouco depois do segundo turno das eleições que resultaram na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

