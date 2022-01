Alckmin diz a Haddad que participará de sua campanha ao governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), possível vice em uma chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá participar ativamente da campanha do petista Fernando Haddad ao governo de São Paulo. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Alckmin teria dito a Haddad que poderá “acompanhá-lo pelo menos duas vezes por semana em agendas pelo estado”.

A cúpula da pré-campanha de Haddad avalia que ele irá disputar o segundo turno contra o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), escalado pelo governador, João Doria (PSDB), para disputar a sua sucessão.

Alckmin também já teria dito a aliados que a parceria com Lula é a melhor maneira para derrotar o governador e presidenciável João Doria (PSDB), seu adversário político. “Ele vê a aliança como o fim da chance de qualquer terceira via nesta eleição”, destaca o colunista.

De acordo com a última pesquisa Datafolha, Fernando Haddad lidera a disputa estadual com 28% de intenções de votos. Márcio França (PSB) aparece em segundo, com 19%; Guilherme Boulos (PSOL) vem em terceiro, com 11%; Tarcísio de Freitas (sem partido) em quarto, com 7% e Rodrigo Garcia (PSDB) em quinto, com 6%.



Em seguida aparecem Arthur do Val (Patriota), com 3%; Abraham Weintraub (sem partido) e Vinicius Poit (Novo), ambos com 1%. Brancos e nulos somam 21% e os indecisos, 4%.

