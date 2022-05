Alexandre Kalil: 'Quero aliança formal com o presidente Lula'

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil declarou seu voto a Lula nesta quarta-feira (11), em entrevista ao portal UOL. Kalil disse ainda que quer se aproximar do ex-presidente, mas que quer uma aliança formal. O ex-prefeito negou ter dado um “bolo” em Lula na última segunda-feira (9) por não ter comparecido no evento de lançamento da pré-campanha do petista na Expominas, em Belo Horizonte.

"Pelo tamanho do presidente Lula, ninguém dá bolo nele. Quem dá bolo é malcriado, não cumpre o dever e não vai ao encontro que marcou. Como não houve nada marcado, então não houve bolo", e acrescentou: ''O que o candidato Alexandre Kalil quer é uma aliança formal com o presidente Lula".

Kalil ainda fez duras críticas ao seu oponente no estado, o pré-candidato a reeleição, Romeu Zema (Novo). Kalil comparou a gestão de Zema com a de Bolsonaro e disse que o governador “sabotou Belo Horizonte”.

"Quem entende de Bolsonaro é Romeu Zema. Que se pronunciou a favor da cloroquina [remédio ineficaz contra a covid], que acha que cesta básica é crime, que tem que morrer de fome mesmo", enfatizou.

Na entrevista, o ex-prefeito fez grandes elogios a Lula e disse que simpatizava com o modo do ex-presidente comandar o país."Eu tenho uma visão humana, como o presidente Lula".

