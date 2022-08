Algo sobrenatural vai colocar Ciro no 2º turno, aposta Cabo Daciolo

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PDT ao Senado no Rio de Janeiro, Cabo Daciolo, acredita que o presidenciável do seu partido, Ciro Gomes, estará no segundo turno da eleição deste ano contra Jair Bolsonaro (PL).

“Com o Ciro eu vejo um milagre acontecendo, um sobrenatural. Romper essa polarização é algo complicado, que não dá para enxergar no plano natural”, declarou Daciolo à CartaCapital nesta terça-feira 9.

>>> Ciro tenta agora ser o candidato lavajatista e propõe prisão em segunda instância e fim dos sigilos de integrantes do governo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Criador vai colocar o Ciro no segundo turno. E acredito, verdadeiramente, que vai ser contra Bolsonaro.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de seu otimismo, Ciro encontra-se em terceiro lugar nas pesquisas, com 7% das intenções de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.