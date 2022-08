Aliado de Bolsonaro, Lira já projeta relação com Lula no governo e elogia: "tem vasta experiência"

Apoie o 247

247 - Há exatos 45 dias antes do pleito eleitoral, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que participou recentemente do ato de lançamento da candidatura de Jair Bolsonaro, projetou em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico uma futura relação com o ex-presidente Lula, que possui 51% dos votos válidos no 1º turno, de acordo com o Datafolha.

>>> Datafolha aponta vitória de Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos

“O presidente Lula tem vasta experiência política. Sabe todos os acertos que já fez, todos os erros que o partido dele já cometeu. Sabe que ele já enfrentou a Câmara e ganhou, sabe que já enfrentou e perdeu”, disse ele.

O presidente da Câmara deu um outro forte sinal de que não está completamente integrado ao discurso eleitoral do chefe do Executivo, ao declarar que “considera um erro ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas”.

Ele afirmou que o questionamento ao processo eleitoral "não faz bem" ao Brasil e ao próprio Bolsonaro.

