Andrei Rodrigues ganha força e deve seguir no comando da PF com Lewandowski

A indicação do delegado para chefiar a Polícia Federal partiu do próprio presidente Lula edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Independentemente da escolha que o presidente Lula (PT) fizer para o cargo de ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, deverá permanecer no cargo. “Esta posição Lula não abre mão de indicar o titular. Andrei foi o coordenador da equipe de segurança de Lula na campanha eleitoral. E também tem a confiança irrestrita de Janja”, destaca a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

A mudança no comando do ministério da Justiça deverá ser oficializada até a sexta-feira (12) e o ex-ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Ricardo Lewandowski deverá assumir o comando da pasta no lugar de Flávio Dino (PSB), que foi indicado por Lula para ocupar uma vaga na Corte. Caso o nome de Lewandowski seja confirmado, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, deverá deixar o cargo.

continua após o anúncio

A expectativa é de que a vaga seja ocupada pelo advogado Manoel Carlos de Almeida Neto. Manoel Carlos ocupou o cargo de secretário-geral do STF quando Lewandowski era presidente e é tido como seu assessor mais próximo.

Uma das consequências diretas da nomeação de Lewandowski é a perda de espaço do PSB no Ministério da Justiça, enquanto postos ligados ao PT devem ser preservados. Aliados de Lewandowski afirmam que ele fará questão de montar sua própria equipe e indicar postos-chave do ministério, como a secretaria-executiva e a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública). A direção-geral da PF, contudo, não deverá entrar na composição, uma vez que Andrei Rodrigues foi uma indicação pessoal do próprio presidente Lula.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: