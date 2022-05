"Ano da gente tirar o miliciano do Planalto e botar Luiz Inácio no governo", diz Boulos na Unicamp

Líder do MTST , Guilherme Boulos manifestou posição favorável pela eleição de Lula para a retomada dos direitos sociais. O pré-candidato a deputado pelo PSOL também citou Haddad edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, manifestou nesta quinta-feira (5), durante evento na Unicamp, a sua posição favorável à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a revogação de algumas medidas do governo Jair Bolsonaro e retomar os direitos sociais.

"Ano das nossas vidas. Ano da gente tirar o miliciano do Planalto e botar Luiz Inácio. Não só para derrotar o fascimo, mas para recuperar investimento na universidade pública, em política ambiental, de combate à fome, para revogar teto de gastos, reforma trabalhista, garantir direitos dos indígenas e do povo", disse.

"Ano também da gente acabar com o tucanistão e eleger Haddad governador do estado de São Paulo. Ano de a gente eleger a maior bancada de esquerda do Congresso Nacional", acrescentou.

