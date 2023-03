Apesar de ter condenado fala transfóbica, Lira diz que não vai apoiar cassação de Nikolas Ferreira

Parlamentar já foi alvo de pedidos de cassação do PSOL, PCdoB, PSol, PDT, PSB e PT edit

247 - O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira(PP-AL), que condenou as falas transfóbicas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), disse a parlamentares próximos que não vai apoiar os pedidos de cassação do deputado, após ele ser alvo de críticas por usar uma peruca loira durante um discurso na tribuna da Câmara, em que fez comentários transfóbicos sobre a comunidade LGBTQIA+.

De acordo com reportagemdo de O Antagonista, embora haja pressão da esquerda, o Centrão informou à bancada bolsonarista que Nikolas Ferreira já recebeu uma repreensão pública do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que a cassação de seu mandato seria " um remédio excessivamente amargo" para o parlamentar.

Na quarta-feira (8), pelo Twitter, Lira condenou o discurso transfóbico feito pelo deputado federal e disse que "o Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém”.

Até o momento, Ferreira já foi alvo de pedidos de cassação de parlamentares do PSOL, PCdoB, PSol, PDT, PSB e PT.

