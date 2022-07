Após fim da aliança com o PDT, Camilo Santana lança candidatura para o Senado

"Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente”, escreveu Camilo no Twitter edit

247 - O ex-governador do Ceará Camilo Santana usou as redes sociais neste domingo (24) para anunciar candidatura ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), após romper aliança de 16 anos com o PDT.

Na foto, Camilo aparece ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do deputado estadual Elmano Freitas, candidato do PT ao governo do Ceará. O anúncio deve ser oficializado com a presença do Lula no Ceará em convenção do partido esperada para o dia 2 de agosto

“Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente”, escreveu Camilo no Twitter.

