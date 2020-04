Após reunião com bancadas e Lula, PT diz que vai “elevar o tom” e defender ‘Fora Bolsonaro’

“Diante da avaliação do atual quadro, as bancadas estão levando como sugestão à nossa Direção Partidária que temos que elevar o tom e dizer que com esse governo não dá, e portanto é ‘Fora Bolsonaro’”, anunciou a presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann (vídeo) edit

247 - O PT decidiu “elevar o tom” na oposição ao governo de Jair Bolsonaro, depois que o presidente participou nesta segunda-feira 20 de um ato que defendia intervenção militar e um novo AI-5. O anúncio foi feito no início da tarde desta terça-feira 21, após uma reunião realizada com as bancadas na Câmara e no Senado, o ex-presidente Lula e o ex-prefeito Fernando Haddad.

“Diante da avaliação do atual quadro, da crise grave que passamos, as bancadas estão levando como sugestão à nossa Direção Partidária que temos que elevar o tom e dizer que com esse governo não dá, e portanto é ‘Fora Bolsonaro”, afirmou a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), em coletiva após a reunião (assista abaixo).

“E a partir disso possamos construir a saída para que o país possa responder à crise, superá-la e direcionar o Brasil à sua recuperação econômica e social que tanto precisamos”, continuou Gleisi. Participaram também da coletiva os líderes do PT na Câmara, Enio Verri (PR), e no Senado, Rogério Carvalho (SE), além dos deputados José Guimarães (CE), líder da Minoria, e Carlos Zarattini (SP), líder da Oposição no Congresso.

Logo após o fim da reunião, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) informou pelo Twitter que a recomendação seria a legenda assumir de vez o comando da oposição para comandar o "Fora Bolsonaro".

"Termina a reunião das bancadas de senadores e deputados do PT com o presidente Lula, e a sugestão é que o partido assuma o movimento #ForaBolsonaro. No sábado amplos setores da chamada esquerda petista já pressionaram neste sentido", publicou o parlamentar.

"Lula fala agora neste 21 de abril para bancada de senadores e deputados do PT que foram unânimes em defender #ForaBolsonaro como movimento a ser encampado pela esquerda brasileira", postou o deputado pouco antes.





No sábado amplos setores da chamada esquerda petista já pressionaram neste sentido.

