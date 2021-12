Após reunião com Lula, presidente do PSB diz aliança em 2022 depende dos palanques nos estados

Apoie o 247

247 - O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse que o ex-presidente Lula demonstrou “interesse” em ter Geraldo Alckmin como candidato a vice em sua chapa, pelo PSB, mas que o partido quer contrapartidas estaduais do PT. No encontro, petistas e pessebistas discutiram a possibilidade de filiação de Alckmin ao PSB para ser candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula em 2022. A informação é da jornalista Andrea Sadi, do G1.

“Há demandas que apresentamos que não apresentaram solução. O PT precisa decidir qual seu objetivo: se é conquistar a Presidência ou disputar com os aliados governos estaduais. A relação precisa ser de mão dupla: de mão única fica difícil dar certo”, teria dito Siqueira à coluna.

Siqueira se encontrou com o ex-presidente Lula nesta segunda-feira (20), em reunião em São Paulo, estado que tem uma das demandas de negociação, que inclui também Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

“É preciso haver concessão. Quem quer tudo pode ficar sem nada”, avalia o presidente do PSB.

Neste domingo (19). aconteceu o primeiro encontro público do ex-presidente Lula e o ex-governador Gerado Alckmin num evento do Grupo Prerrogativas.

