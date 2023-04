Após reunião, ministros definem ataques a escolas como "maior ameaça" do país

Apoie o 247

247 - Em uma reunião interministerial do governo Lula (PT) na manhã desta segunda-feira (17) na sede do Ministério da Educação, chegou-se à conclusão de que os riscos de ataques a escolas são “a maior ameaça” do país no momento, informa a coluna do Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

"O grupo concordou que as ameaças cada vez mais frequentes de ataques a escolas têm potencial para criar pânico e medo país afora, dando voz a pautas extremistas", diz a reportagem da coluna.

Entre os ministros presentes, estiveram os da Educação; Justiça; Direitos Humanos e da Cidadania; Secretaria-Geral da Presidência; Cultura; Secretaria de Comunicação Social da Presidência; Esporte; e Saúde.

Os pontos debatidos no encontro serão levados pelo ministro Camilo Santana (Educação) ao presidente Lula e aos governadores dos estados brasileiros. As ações de enfrentamento à violência escolar serão coordenadas entre as esferas federal, estadual e municipal.

