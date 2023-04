Lula propõe a Lira, Pacheco, Weber e governadores um pacto contra ataques a escolas

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) propôs aos presidentes do STF, Câmara dos Deputados e Senado Federal - ministra Rosa Weber, deputado Arthur Lira (PP-AL) e senador Rodrigo Pacheco, respectivamente - a formação de um pacto pela segurança nas escolas brasileiras, diante do crescimento no número de ataques em ambientes educacionais . A informação é do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

O convite se estendeu também a todos os governadores do país. A ideia de Lula é promover um evento no Palácio do Planalto, às 9h30 da próxima terça-feira (18), onde serão discutidas "a pactuação e a condução de políticas de proteção do ambiente escolar, a partir de uma estratégia de promoção da paz nas instituições educacionais, e de combate aos discursos de ódio e ao extremismo".

O presidente avalia como "insustentável" o clima de insegurança no ambiente escolar e entende que a situação exige uma mobilização de todos os poderes, em todos os níveis de governo.

