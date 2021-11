Arthur Lira não irá pautar revogação da PEC da Bengala

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não levará ao plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 159/19, que reduz de 75 para 70 anos a idade para que ministros de tribunais superiores se aposentem.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (23) e interessa ao Palácio do Planalto e ao Centrão, uma vez que as vagas abertas poderiam ser ocupadas por candidatos à Corte alinhados ao governo Jair Bolsonaro.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles, Lira pretende levar a plenário uma segunda proposta, que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para alguém ser indicado a ministro do Supremo. “A revogação da PEC da Bengala, garante ele (Arthur Lira) será enterrada”, diz a reportagem.

