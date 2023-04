Audiência de Campos Neto no Senado será remarcada para depois da Semana Santa

Apoie o 247

ICL

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou para uma data ainda não definida a audiência pública com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar explicações sobre a manutenção da taxa de juros em 13,75%.

A audiência estava marcada para esta terça-feira (4) e foi adiada por decisão do presidente da CAE, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Ele cita o feriado da Semana Santa --tradicionalmente um período esvaziado no Congresso. A intenção é que a audiência ocorra o mais breve possível.

Os senadores de estados mais distantes de Brasília, em sua maioria, optam por permanecer em seus estados e participar das sessões no plenário de forma remota durante o feriado. Por isso, a data da audiência com Campos Neto será modificada para que esses senadores possam comparecer pessoalmente à comissão.

A decisão do Banco Central em janeiro de manter a taxa de juros em 13,75% tem sido alvo de críticas intensas por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros membros do governo, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo argumenta que os juros elevados estão prejudicando o crescimento econômico do País. (Com informações d'O Tempo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.