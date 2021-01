Baleia tenta consertar entrevista desastrosa e sugere, de forma tímida, que poderá pautar impeachment de Bolsonaro

Deputado afirmou que conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e que poderá usar instrumentos constitucionais em defesa da democracia, depois de afirmar que não faria o impeachment de Bolsonaro edit

247 - Após declarar ao jornal Folha de S.Paulo neste domingo (10) que que não tem "nenhum compromisso" com o impeachment de Jair Bolsonaro e ouvir da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que sua postura poderia fazer com que ele “perdesse votos” da sigla na disputa da eleição da Câmara dos Deputados, o deputado Baleia Rossi (MDB), entrou em contato com a petista e disse que poderá pautar o processo contra Jair Bolsonaro caso seja eleito.

“Falei com a presidente @gleisi agora pouco. Ressaltei que vou honrar cada compromisso firmado com os partidos de oposição, o que inclui usar todos instrumentos constitucionais em defesa da democracia. Antecipar juízos agora não ajuda. Isso é o que disse à @folha”, declarou Baleia.

A declaração de Baleia, tentando colocar panos quentes na entrevista desastrosa, ocorreu após a petista rechaçar a postura do candidato da chamada “frente ampla”: “Dar resposta a crimes do Executivo é o item 3.6 do compromisso de Baleia Rossi c/ oposição. Inclui analisar denúncias de crimes do presidente da República, mesmo q ñ haja acordo p/ aprovar impeachment. Ao negar o q tratamos e fechar essa possibilidade, Baleia perderá votos no PT”, disse Gleisi.

A candidatura de Baleia hoje conta com apoio de siglas da centro esquerda, com exceção do PSOL e faz oposição ao candidato Arthur Lira, ligado a Bolsonaro.

