Bancada do PT declara apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado

247 - A bancada do PT no Senado anunciou, nesta quinta-feira (26), apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Casa, informa O Antagonista.

Pacheco disputa a presidência do Senado com os bolsonaristas Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE).

Com o apoio do PT, o atual presidente da Casa terá o voto dos nove senadores que representarão a bancada do partido na legislatura 2023-2026. Trata-se da quarta maior bancada do Senado, atrás de PL, PSD e União Brasil.

A eleição está prevista para 1 de fevereiro de 2023.

