Bolsonaro afunda a economia, mas culpa PT “e seus aliados e adversários” e a "realidade econômica mundial"

247 - Jair Bolsonaro vai ampliando o rol daqueles que aponta como culpados pelo fracasso de seu governo na economia. Em dois tweets na manhã deste sábado,voltou a dizer que o PT é culpado, apesar de o partido estar fora do poder há mais de três anos. Com a economia estagnada, Bolsonaro agora culpa também as “décadas de destruição de PT e seus aliados ou adversários coniventes”. Ele não nomeia aliados do PT e seus “adversários coniventes”, mas aparentemente aponta o dedo para todo o espectro político brasileiro, exceto a extrema-direita, incluindo até o PSDB, DEM, PTB, MDB e outros, ao falar em “décadas”.

A novidade no discurso bolsonarista, no mesmo estilo de Paulo Guedes, é apontar a economia mundial como igualmente culpada, apesar de quase todos os economistas considerarem o argumento falacioso - leia aqui . O país prepara-se para mais um ano de PIB ao redor de 1%, apesar de todo o dircuso ufanista das elites desde o golpe de 2015-16

Veja os tweets de Bolsonaro: