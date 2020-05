Bolsonaro almoça com cúpula das Forças Armadas em encontro fora da agenda

Jair Bolsonaro intensifica articulações com os militares após a divulgação da reunião ministerial de 22 de abril e do pedido de apreensão de seu celular. Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com o PGR Augusto Aras, em encontro também não previsto edit

247 - Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira, 25, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e com a cúpula das Forças Armadas em um almoço que não estava previsto na agenda presidencial.

Encontro ocorreu em meio ao aumento da tensão política provocada pela divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, e também pelo pedido de apreensão dos celulares de Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal.

O conteúdo do encontro não foi revelado. Participaram do almoço, além do ministro da Defesa, o comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior; o comandante do Exército, General de Exército Edson Leal Pujol, e o comandante da Força Aérea, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermúdez.

Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com o procurador-geral da República, Augusto Aras, também de maneira não agendada previamente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.