Bolsonaro autoriza diálogo de ministros com Rodrigo Maia após barganha com centrão

Bolsonaro tenta dialogar com os líderes do "centrão" após acumular quase 30 pedidos de impeachment enviados à Câmara

247 - Os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Braga Netto (Casa Civil) tentaram conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com articulação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-MS), mas Jair Bolsonaro desautorizou. Em tentativa mais recente, Bolsonaro permitiu o contato de Ramos com Maia para acertar um encontro pessoal com a participação de Braga Netto. A informação é do portal G1.

O início das tentativas de diálogo de Bolsonaro com os líderes do “centrão”, que passaram a fazer indicações para cargos no governo, aconteceram após o registro de quase 30 pedidos de impeachment encaminhados à Câmara.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro deve recebe no Palácio da Alvorada o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Ainda a participação de Bolsonaro nas manifestações antidemocráticas do último domingo (03) foi vista por líderes do centrão com naturalidade. Os novos aliados do governo, que objetivam cargos e indicações políticas, minimizaram agressões contra jornalistas, declarações radicais e formação de aglomerações em meio à pandemia de coronavírus.

