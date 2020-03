Bolsonaro chama Doria de “lunático” por ter decretado quarentena

247 - Questionado sobre a decisão tomada neste sábado 21 pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de decretar quarentena por 15 dias em todo o Estado, Jair Bolsonaro chamou o tucano de “lunático” e afirmou que ele “está fazendo política em cima deste caso”, em referência à pandemia do coronavírus.

“Esses governadores, poucos, que me criticam o tempo todo, dizem que não tenho liderança. Digo a esses governadores: as eleições de 2022 estão muito longe ainda para vocês partirem para esse tipo de ataque, para esse tipo de comportamento de desgaste infundado em cima do chefe do Executivo federal”, afirmou Bolsonaro em entrevista à CNN.

A crítica fazia referência também ao governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), que determinou o fechamento de aeroportos e estradas para combater a disseminação do vírus. Na coletiva em que anunciou a quarentena nesta tarde, Doria alfinetou o presidente: “na ausência dessa liderança (presidencial), governadores e prefeitos estamos fazendo o que tem que ser feito”.

“[Doria] é um lunático. Está fazendo política em cima deste caso. É um governador que nega ter usado o meu nome para se eleger governador, então eu lamento essa posição política dele, está se aproveitando deste momento para querer crescer politicamente”, disse Bolsonaro.