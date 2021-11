Bolsonaro convida Musk a criar indústria de semicondutores, área que tenta extinguir no Brasil

A empolgação de Fábio Faria com a possibilidade de que Elon Musk instale uma fábrica de chips semicondutores no Brasil contrasta com a tentativa de Bolsonaro em liquidar o Ceitec edit

247 - A empolgação de Fábio Faria, ministro das Comunicações, com a possibilidade de que Elon Musk instale uma fábrica de chips semicondutores no Brasil contrasta com a tentativa do governo Jair Bolsonaro de liquidar o Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Avançada), único fabricante de semicondutores da América Latina. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Faria disse à revista Veja que convidou o bilionário a abrir no Brasil uma fábrica de semicondutores, produto escasso internacionalmente, e que Musk respondeu que era uma possibilidade.

Os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Jean Paul Prates (PT-RN), Humberto Costa (PT-PE), Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide Maia (Pros-RN) assinam um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto de Bolsonaro que determina a dissolução do Ceitec.

