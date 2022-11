Bolsonaro convoca 'reunião de emergência' com generais para discutir relatório da Defesa e protestos

Defesa divulgou nota nesta quinta-feira alegando que o relatório sobre as urnas não exclui risco de fraude no processo eleitoral e tema será discutido em reunião com Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) convocou uma "reunião de emergência" com os comandantes das Forças Armadas, generais do Alto Comando e o ministro da Defesa a partir das 16h desta quinta-feira (10), informa o portal O Antagonista.

O relatório do Ministério da Defesa sobre a integridade do processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas está na pauta, segundo o portal. Além disso, também serão discutidos os protestos golpistas de bolsonaristas em frente a quartéis no país.

Publicado ontem, o relatório da Defesa não mostrou fraudes ou inconsistência nas urnas brasileiras. No entanto, após pressões de bolsonaristas, o Ministério divulgou nota hoje alegando que o documento também não exclui risco de fraude nas urnas .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.