Bolsonaro defende arquivamento de inquérito sobre vídeo da reunião ministerial

247 - Jair Bolsonaro divulgou nota nesta segunda-feira (25) na qual pede o arquivamento do inquérito que busca investigar uma possível interferência política na Polícia Federal.

Em nota, Bolsonaro volta a negar que interferiu na PF e defende também a "verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República", depois de o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril revelar ataques do corpo do Executivo a membros de outros poderes .

Leia a nota na íntegra:

Diante da recente divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril do corrente ano, pontuo o seguinte:

Mantenho-me fiel à proteção irrestrita do povo brasileiro, especialmente os mais humildes e aos que mais precisam. Sinto-me bem ao seu lado e jamais abrirei mão disso. Nunca interferi nos trabalhos da Polícia Federal. São levianas todas as afirmações em sentido contrário. O depoimento de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitei informações a qualquer um deles. Espero responsabilidade e serenidade no trato do assunto. Por questão de Justiça, acredito no arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo. Reafirmo meu compromisso e respeito com a democracia e membros dos poderes Legislativo e Judiciário. É momento de todos se unirem. Para tanto, devemos atuar para termos uma verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República, com respeito mútuo. Por fim, ao povo brasileiro, reitero minha lealdade e compromisso com os valores e ideais democráticos que me conduziram à Presidência da República. Sempre estarei ao seu lado e jamais desistirei de lutar pela liberdade e pela democracia

Brasília, 25 de maio de 2020

Jair Messias Bolsonaro

Presidente da República

