Bolsonaro deve indicar amigo dos filhos para o ministério da Justiça

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, pode ser anunciado neste domingo (26) como novo Ministro da Justiça, no lugar de Sérgio Moro, que pediu demissão na semana passada. De acordo com um interlocutor de Jair Bolsonaro, a chance de isso ocorrer "é de 90%".​ A informação é da coluna de Mônica Bergamo.

Oliveira é amigo da família de Bolsonaro. O pai dele trabalhou no gabinete do ocupante do Planalto quando ele era deputado federal. Também foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos de Bolsonaro.

Oliveira teria dito a interlocutores que está preocupado com sua possível escolha para assumir a pasta por causa de proximidade com a família de Bolsonaro.

