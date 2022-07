Bolsonaro diz que Fachin tem certeza da vitória de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou, nesta quinta-feira (7), a criticar o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, sabe o resultado da eleição presidencial.

"Não entendo o que o Fachin vai fazer fora do Brasil dizendo que podemos ter um 6 de janeiro ainda pior. Se ele fala isso, é que ele tem a certeza que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, o Lula, vai ganhar. Ele tem certeza. Como ele tem essa certeza, se tem muita água pela frente ainda?", disse Bolsonaro, de acordo com relatos publicados pelo jornal O Tempo.

O presidente do TSE disse nessa quarta-feira (6) que há risco de o Brasil passar por um evento mais grave, no comparativo com invasão ao Capitólio de Washington (EUA), em 6 de janeiro do ano passado, quando partidários do então presidente derrotado, Donald Trump, invadiram o Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden.

Bolsonaro tem criticado a segurança do sistema eleitoral brasileiro e defendido a atuação das Forças Armadas na apuração dos resultados das eleições. Em consequência, a oposição ao governo e setores progressistas da sociedade continuam alertando para tentativas de golpe se ele for derrotado.

No primeiro semestre, integrantes do alto escalão do governo Joe Biden receberam um dossiê alertando que os "constantes ataques (de Bolsonaro) às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira".

Em maio, o TSE informou que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

