Bolsonaro posta foto rindo ao lado de Hang após depoimento do empresário à CPI

247- Bolsonaro postou nesta quinta-feira (30), em sua conta no Twitter, uma foto em que dá risadas ao lado de Luciano Hang, empresário bolsonarista que prestou depoimento nesta quarta-feira (29) à CPI da Covid.

O depoimento de Hag foi marcado por tumultos, brigas e respostas evasivas, que irritou os senadores. O circo armado por Hang foi considerado pelo colegiado como uma tentativa de desqualificar as suspeitas da comissão contra a conduta do Governo Federal na pandemia do novo coronavirus.

Durante a oitiva, Hang, que teve o apoio da tropa de choque governista, não respondeu de forma direta às perguntas feitas pelos parlamentares, sobretudo aos da oposição e independentes que, segundo reportagem do UOL, disseram ver o empresário como réu confesso.

Apesar de escorregadio, Hang admitiu que possui “duas” ou “três” empresas em paraíso fiscal no exterior “todas declaradas à Receita Federal”, disse.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que o colegiado tem indícios de que essas contas no exterior foram usadas para financiar fake news.

