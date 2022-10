Bolsonaro quer que STF retire propaganda do PT que o associa ao canibalismo

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir que seja retirada do ar a propaganda eleitoral, veiculada nesta sexta-feira (7), em que o mandatário fala que comeria carne humana. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.



Em um vídeo que viralizou na internet, uma entrevista que Bolsonaro concedeu em 2016, ao jornal New York Times, Bolsonaro diz que estava numa tribo indígena e não comeu carne humana por falta de companhia. As absurdas declarações causaram indignação nas redes.

>>> Volta a circular entrevista de 2016 em que Bolsonaro diz que não comeu carne humana por não ter companhia e ofende haitiana

Um dos coordenadores da campanha, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, alega que o recorte do vídeo tira o contexto da declaração e, por este motivo, trata-se de uma fake news. “O presidente fala que na selva você passa por maus bocados, tem gente que acaba, pela lei da sobrevivência, comendo carne humana, de índio, de animal, de qualquer coisa. Aí cortaram só essa parte e colocaram".

"Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara: se for, tem que comer. Eu como", diz Bolsonaro, no trecho destacado na propaganda do PT.

No vídeo, Bolsonaro relatava sua experiência em uma comunidade indígena em Sururucu, localizada em Vista Alegre (RO).

>>> Povo Yanomami desmente mais uma mentira de Bolsonaro: aqui não temos canibalismo

O yanomami Junior Hekurari, presidente do Condisi (Conselho do Distrito Sanitário Indígena Yanomami, disse que ficou indignado quando assistiu à gravação.

“Nós, Yanomami do Surucucu, não somos canibais, nunca tivemos isso. Não tem um relato [sobre isso]. Nem relatos ancestrais nem atuais. Esse presidente não tem respeito com o ser humano. Ele inventa da cabeça", disse Hekurari.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.