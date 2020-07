Bolsonaro quis que Dilma morresse "infartada ou com câncer" (áudio)

Ministro da Justiça anunciou que vai enquadrar o colunista da Folha de S.Paulo Hélio Schwartsman na Lei de Segurança Nacional por ter escrito artigo no qual desejar a morte de Jair Bolsonaro, que diz estar com coronavírus. No entanto, em 2015, Bolsonaro desejou que a ex- presidente Dilma Rousseff morresse “infartada ou de câncer” edit

247 - o Ministro da Justiça, André Mendonça, anunciou nesta quarta-feira (8) que vai enquadrar o colunista da Folha de S.Paulo Hélio Schwartsman na Lei de Segurança Nacional por ter escrito artigo no qual desejar a morte de Jair Bolsonaro, que diz estar com coronavírus. No entanto, em 2015, Jair Bolsonaro, que tem como livro de cabeceira a biografia do torturador Brilhante Ustra, desejou que a ex- presidente Dilma Rousseff morresse “infartada ou de câncer”.

“Espero que o mandato dela acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira”, disparou, durante visita em Goiânia. “O Brasil não pode continuar sofrendo com uma competente, ou ‘incompetenta’, à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui”, disse Bolsonaro.

Os filhos de Jair Bolsonaro também reclamaram nas redes sociais da campanha negativa contra seu pai e internautas lembraram que Carlos Bolsonaro, o Carluxo, também já desejou no passado a morte de Michel Temer.





Ouça o áudio:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.