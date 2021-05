Bolsonaro sente o golpe e agride Lula e FHC

247 - Jair Bolsonaro resolveu, nesta sexta-feira (21), atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, depois que o petista informou ter almoçado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), para discutir sobre o contexto político brasileiro atual.

"Para o ano que vem já tem uma chapa formada: um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice", afirmou Bolsonaro durante a entrega de títulos de terra no Maranhão.

Ao comentar a almoço com FHC, Lula disse que "os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia".

