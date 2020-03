Bolsonaro usa Secretaria de Comunicação da Presidência para convocar atos do dia 15 de março

A postagem feita no Twitter pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), comandada por Fabio Wajngarten, está destacada uma fala de Jair Bolsonaro sobre os protestos convocados por ele, dizendo que são “manifestações populares legítimas”. Atos pedem fechamento do Congresso e do STF, podendo acirrar crise institucional edit

247 - A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), comandada por Fabio Wajngarten, publicou no Twitter uma divulgação dos atos do dia 15 de março, que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A postagem destaca uma fala de Jair Bolsonaro sobre os protestos convocados por ele, dizendo que são “manifestações populares legítimas”. Na imagem, há uma foto de pessoas protestando com roupas da cor da bandeira brasileira e uma aspas de Bolsonaro: “As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já identificou que empresários bolsonaristas financiam ataques contra ministros da Corte nas redes sociais.