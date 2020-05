Bolsonaro volta a acusar a imprensa: Se eu negociar alguns bilhões isso acaba?

Crítica de Bolsonaro acontece no mesmo dia em que uma reportagem descobriu que a Secom destinou mais de 390 mil anúncios do governo federal para canais de Blogueiros e Youtubers bolsonaristas edit

247 - Através de postagem em suas redes sociais, Jair Bolsonaro voltou a criticar a imprensa neste domingo (30). “Será que, se eu chamar essa imprensa e negociar com ela alguns BILHÕES DE REAIS em propaganda, tudo isso se acaba? ”, questionou Bolsonaro. A informação é do portal UOL.

Ainda neste domingo, uma reportagem do jornal O Globo divulgou que cerca de 28.845 anúncios da Petrobras e da Eletrobrás foram veiculados em canais bolsonaristas no YouTube entre janeiro de 2017 e julho de 2019. A base de dados da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência aponta que 390.714 anúncios do governo federal foram destinados precisamente para 11 sites e canais entre junho e agosto do ano de 2019. A verba enviada foi utilizada para obter apoio à aprovação da Reforma da Previdência.

